Dénes Vilmos bizonyítaná, hogy jobb Cristian Ramíreznél

Vajon melyik arcát mutatja vasárnap este a Ferencváros? Nehéz megjósolni, a zöld-fehérek milyen játékkal rukkolnak ki azután, hogy csütörtökön emlékezetes mérkőzésen 5–4-es vereséget szenvedtek a DVSC-től, mindenesetre nem volt sok idejük összekapni magukat, három nappal a fiaskó után ugyanis itt a következő bajnoki, a ZTE FC-t fogadják.

„Képtelenség megmondani, mire számíthatunk, mert ingadozó a Fradi formája: egyik meccsen négyet lő a Malmőnek, a másikon ötöt kap a Debrecentől – mondta lapunknak Dénes Vilmos, a zalaegerszegiek támadója. – Jó csapatmunkával és egységes futballal lehet esélyünk. Elengedhetetlen lesz a jó helyzetkihasználás, nem fér bele, hogy az utóbbi mérkőzésekhez hasonlóan kimaradjanak a ziccereink és elrontsuk az utolsó passzokat. Dolgozik bennem a motiváció, mert még sosem játszottam a Ferencváros ellen felnőttszinten, sőt, először léphetek pályára a Groupama Arénában. Európai porondon szereplő, erős csapat ellen mutathatjuk meg magunkat, remélhetőleg sok néző előtt.”

Dénes Vilmos az előző idényben az akkor még NB II-es Siófok alkalmazásában állt, ám néhány hónap alatt megmutatta, több van benne. A szélsőként és középcsatárként is bevethető 19 éves támadó tizennégy bajnokin két gólt szerzett és öt gólpasszt adott, képességei alapján klubja leginkább piacképes játékosának tűnik. A rá szegődő figyelem mértékét növelheti, hogy a Cube adat­elemző program szerint több szempontból is az OTP Bank Liga legjobbja. A posztján szereplők NB I-es rangsorában élen áll a kilencven percre vetített cselek (7.03), valamint az elszenvedett szabálytalansággal végződő cselek (0.75) számában, amint az ő nevéhez fűződik a legtöbb beadás is (4.52/90 perc). Progresszív labdavezetést is tőle látni a legtöbbször (3.51-et 90 percenként), de a nagy helyzetek kialakításában is jeleskedik (0.42/90), csak a Paksban játszó Zimonyi Dávidnak jobb az időarányos mutatója. Mivel jellemzően jobb oldali szélsőként kap szerepet Márton Gábor vezetőedzőtől, nem zárható ki, hogy Cristian Ramírez ellen vív majd különcsatát a Ferencváros otthonában.

„Kivételesen jó képességű balhátvédnek tartom Cristian Ramírezt, mivel nagyon technikás, ügyes a labdával, és jó meglátásai vannak, de szerintem fel tudom venni vele a versenyt, és meg tudom mutatni, hogy jobb vagyok nála. Bátor játék jellemez, felvállalom az egy az egy elleni helyzeteket, ez a Fradi ellen sem lesz másként. Biztosan nem remegek meg vasárnap este, a sok néző és a jó hangulat ugyanis csak fokozza az amúgy is nagy játékkedvemet, örülök annak, ha minél több ember látja a teljesítményemet. Már a felkészülés során láttam, noha az NB II-ből érkeztem, van keresnivalóm, át tudom játszani a védőimet. Az első zalaegerszegi napomtól kezdve érzem, hogy hisznek bennem, és ezt igyekszem meghálálni. Megvan az egészséges önbizalmam is, mert sokszor elviszem a védő mellett a labdát, ha nem hinnék magamban, nem is mernék próbálkozni megindulásokkal. Persze, máshogy nem lehet érvényesülni ebben a sportágban. Bízom benne, hogy a Fradi ellen kijön a lépés a csapatnak és nekem is, és lesz minek örülnünk a lefújás után.”