„Két-három átigazolási ablakra szükségünk van ahhoz, hogy...” – az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter

Az M4 Sportnak adott adott exkluzív interjúban leszögezte: nemcsak a sportszakmai oldalt, hanem a többi között az irodai hátteret, a klubról kialakult képet, a szurkolókkal folytatott kommunikációt is szeretnék javítani.

„Értelemszerűen a fő fókusz mégis a sportszakmai fejlődésen van” – hangsúlyozta, megemlítve, hogy az idei évre az volt a célkitűzés, hogy az együttes az első hatban zárjon a pontvadászatban, „stabil felsőházi csapat legyünk a tabellán”.

Kitért az erősítésekre is, mint felidézte, a nyári átigazolási időszakban „tömeges igazolást” hajtottak végre.

„Mostantól viszont a finomhangolás időszaka fog következni, ez a mostani téli időszakra is érvényes, majd aztán a nyári időszakra is. Azt gondoljuk, két-három átigazolási ablakra szükségünk van ahhoz, hogy a keret olyan erővel bírjon, hogy az a nemzetközi porondra, az ottani jó szereplésre is alkalmassá tudja tenni a csapatot” – fejtette ki a klub első embere. Elmondta: három-négy alapelvet kitűztek és ragaszkodnak is ezekhez.

„Egyrészt mi építünk a magyar futballistákra, a keretnek legalább a felét magyar játékosnak kell adnia” – emelte ki. Fontosnak tartja a játékospolitikát irányító életkori szabályrendszert is: nyolcvan százaléknak 30 év alattinak, negyven százaléknak pedig 25 év alattinak kell lennie. Harmadikként megemlítette, hogy az utánpótlásból minden évben legalább egy, de inkább két labdarúgót szeretnének beépíteni a felnőttkeretbe.

„Mi teljesítményalapú értékek mentén akarunk bárkit is igazolni, nem pedig az alapján, hogy ki kinek a kije, ki ajánlotta, miért lenne ez jó neki és nem nekünk. Csak saját magunkra, csak az Újpestre, csak a futballra koncentrálunk az igazolási politikánkban” – említette meg utolsó alapvetésként Ratatics Péter.

Az interjúból hétfőn hosszabb részlet lesz látható az M4 Sporton a Góóól!2-ben, az m4sport.hu oldalon pedig a teljes beszélgetést meg lehet majd tekinteni.