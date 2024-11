Piscitelli lehúzta a rolót, az Újpest nyerni tudott Fehérváron

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Fehérvár FC–Újpest FC 0–1 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3505 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Tajti (64.)

IRÁNYÍTÓK KULCSSZEREPBEN – mindkét oldalon érdemes volt figyelni a támadások szervezéséért felelős „szakemberekre”. Hazai oldalon ott volt a kezdőben Kalmár Zsolt, aki az egyik legbalszerencsésebb magyar futballista: sérülés miatt két Európa-bajnokságról maradt már le – legutóbbi hosszú kihagyása előtt utoljára 2023. november 26-án, a Kecskemét ellen volt a kezdőben, de akaraterejének, kitartásának köszönhetően megint visszatért és épp a válogatott szünetet kihasználva került olyan állapotba, hogy ismét a fehérvári kezdőben kapott szerepet.

Némileg meglepetésre a másik oldalon a lila-fehérek vezetőedzője Tajti Mátyásnak szavazott bizalmat, aki a bajnokság eddigi szakaszában kevesebb lehetőséghez jutott. A kényszer szülte azt a változtatást is, hogy a tapasztalt élvonalbeli kapus, Nagy Gergő először állhatott a Vidi kapujába, Dala Martin ugyanis az utánpótlás-válogatottban megsérült. A rutinos kapus először éppen Tajti Mátyás szabadrúgása után avatkozott közbe, majd Fran Brodic fejesét védte teljes nyugalommal. A hazai közönség célkeresztjében az újpesti edző, Bartosz Grzelak állt, aki ezt megelőzően Székesfehérváron dolgozott, ám klubváltását és a hírek szerint egy-két félreérthető nyilatkozatát nem bocsátották meg neki a Vidi hívei, akik hangosan tudtára is adták, hogy nem érzik tisztességesnek, ahogy elhagyta egykori munkahelyét.

Utódja, Pető Tamás alapvetően védekezésre rendezkedett be: az első húsz percben szinte végig a házigazda térfelén zajlott a játék, de nehéz volt eldönteni, hogy a Fehérvár adta-e át a területet ellenfelének, vagy az Újpest szorította be saját tizenhatosa előterébe a csapatot. Sokszor hat védő volt egy vonalban, így az előttük helyezkedő négy futballistának kellett volna megszereznie a labdát az újpesti mezőnyjátékosoktól, s mivel náluk a védők is részt vettek a labdajáratásban, állandó létszámfölényben passzolgathattak. Mindez azt jelentette, hogy a Vidi veszélyes kontratámadásokat vezethetett, ha jó helyen szerzett labdát: a 22. percben volt erre precedens, a volt újpesti Katona Mátyás sprintelhetett végig a fővárosiak térfelén, ám kimondottan gyenge lövést eresztett meg, így Riccardo Piscitellinek nem okozott gondot vetődve oldalra ütni a labdát.