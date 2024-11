Pascal Jansen tudja, nagy kihívás a hétmeccses terhelés

MÁSOK A CÉLOK. Míg a Paks a dobogós helyekért küzd, a ZTE minél távolabb szeretne kerülni a kiesést jelentő helyektől. A Tolna vármegyeieket vasárnap az is motiválhatja, hogy már több mint egy éve nem tudták legyőzni a zalai kék-fehéreket: tavaly októberben 5–2-re nyertek Egerszegen, azóta viszont két vereség mellett egy döntetlen a mérlegük. Legutóbb, augusztusban 3–1-re nyert a Zete, igaz, akkor a Paks a Konferencialiga selejtezőjében is érdekelve volt még, és nem tudott teljes mértékben a bajnokságra összpontosítani. „Van miért visszavágnunk, beleértve a tavalyi hazai, valamint a legutóbbi, zalaegerszegi vereséget – mondta a klub hivatalos honlapjának a paksiak 26 éves középpályása, Ötvös Bence. – Nem számítok könnyű mérkőzésre, hiszen a ZTE az előző fordulóban elég magabiztosan megverte a Puskás Akadémiát. A legutóbbi hazai, DVTK elleni vesztes meccsünk után Újpesten már egy kicsit jobban ment a játék, uraltuk a mérkőzést, győznünk is kellett volna a lilák otthonában, de végül gól nélküli döntetlen lett a vége. Most hazai pályán mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot. A zalaegerszegieknek fiatal, gyors játékosaik vannak, főleg a két szélen kell rájuk figyelni, elöl pedig ott van Yohan Croizet, akiről mindenki tudja, milyen jó képességekkel megáldott labdarúgó. Ha őt és a szélsőket semlegesíteni tudjuk, van esélyünk a sikerre.” A hazaiak nem véletlenül tartanak a 32 éves francia támadó középpályástól, aki a posztján az egyik legjobb formában lévő játékos az NB I mezőnyében. A legutóbbi négy bajnoki fordulóban négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott, a Puskás Akadémia ellen duplával és gólpasszal vette ki a részét a 4–2-es sikerből. A Paks ellen a vasárnapi lehet a kilencedik fellépése, eddig négy győzelem mellett egy döntetlen és három vereség a mérlege, és három gól mellett két gólpasszt adott. Érdekesség, hogy ha ő betalált, csapata legyőzte a paksiakat. Valóban kulcskérdés lehet tehát Croizet semlegesítése, Bognár György együttesének pedig rendkívül fontos lenne, hogy két nyeretlen találkozó után ismét három pontot szerezzen. S. Á.