Nestor El Maestro bemutatkozik a debreceni kispadon – vajon győzelemmel?

A LABDARÚGÁS OLYAN SPORT, amelyet látni is kell. Székfoglalójában többek között ezt is kiemelte a Máté Csaba távozását és Dombi Tibor ideiglenes beugrását követően a debreceni kispadra érkező Nestor El Maestro. A belgrádi születési, angol állampolgárságú Loki-trénernek határozott elképzelése van a futballról, azt is fontosnak tartotta, hogy az első napokban megfelelő hangulatot alakítson ki az öltözőben. Szuhodovszki Soma, a DVSC játékosa elmondta, ennyi idő alatt is kirajzolódott, milyen filozófiát képvisel a 41 esztendős edző, milyen játékot szeretne kialakítani Debrecenben.

„Határozott elképzelései vannak, ez hamar kiderült mindannyiunk számára – mondta lapunknak Szuhodovszki Soma. – A hangulat az elmúlt időszak eredménytelensége miatt érthetően nem a legjobb a csapatnál, Nestor El Maestro azonban megpróbált mozgalmas, érdekes edzéseket vezényelni, tudatosítani bennünk, hogy pozitív légkör nélkül jó eredmények sincsenek. Félve nem lehet futballozni!”

Az új vezetőedző a bajnoki szünetben nem vesztegette az időt, minél hatékonyabban próbálta átadni tudását a keret tagjainak, és tudatosítani mindenkiben, mit vár tőle pontosan. „Már tudjuk, mit kér tőlünk védekezésben és támadásban – folytatta Szuhodovszki Soma. – Rengeteget gyakoroltunk az elmúlt időszakban, de mindenki tudja, most a legfontosabb az eredmény, hogy végre visszataláljunk a helyes útra, és újra győzzünk.”

Fotó: Kovacs Peter

A 24 esztendős futballista Kecskemétről érkezett Debrecenbe, lassan egy éve már a Loki futballistája, s nem tagadja, a KTE elleni mérkőzések még mindig különlegesek neki. Ezúttal azonban mindegy, ki az ellenfél, kötelező győzni, különösen, hogy a tabella utolsó előtti helyezettje fogadja az utolsót.

„Mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, úgyhogy nagyon éles mérkőzésen mutatkozik be az új szakmai stáb, de ezzel nem foglalkozhatunk, a csapatnak immár minden mérkőzés élet-halál harc. Nem foglalkozhatunk azzal, hogy éppen ki az ellenfél, milyen helyzetben van, nekünk csakis magunkra kell koncentrálnunk. Meg kell szereznünk a három pontot!”

Nestor El Maestro az osztrák és a német futball világából érkezett Magyarországra, az NB I-be, több mint egy évtizedet töltött el ezekben az országokban, s ahogy a napokban elmondta, leginkább a német Bundesliga jellemzőit szeretné elültetni csapata játékában. A DVSC életében vasárnap új fejezet kezdődik, a belgrádi születésű tréner személyében idén már a negyedik szakvezető irányítja a Lokit, Szrdjan Blagojevics, Máté Csaba és Dombi Tibor után ezúttal Nestor El Maestrón a sor.