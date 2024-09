Windecker eldöntötte a 96. percben: a Paks megverte a Fehérvárt

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Fehérvár–Paksi FC 1–2 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3200 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Holender (45.), ill. Ötvös (75. – 11-esből), Windecker (90+6.)

Kiállítva: K. Larsen (77., Fehérvár)

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Ha van pálya, ahova nem nyerni jár a Paksi FC, akkor az a Sóstói Stadion.

Sokatmondó adat, hogy az előző idényt ezüstérmesként befejező együttes az élvonalbeli története során (ami 2006 nyarán kezdődött, és azóta folyamatosan tart) egyetlenegyszer tudott Székesfehérváron nyerni, mégpedig abban az évadban, amelyben a legjobban rezgett neki a léc, és csak az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást. A 2019. december 7-én rendezett bajnokin a Paks Szabó János és Könyves Norbert találatával 2–0-ra legyőzte riválisát. Noha még öt év sem telt el a találkozó óta, Fehérváron már senki sincs az akkori meccskeretből, szemben a Pakssal, ahol a gólszerző Szabó Jánoson kívül Lenzsér Bence, Osváth Attila, Windecker József, Papp Kristóf, Balogh Balázs, Böde Dániel és Hahn János is a klub játékosa, de az akkor a meccset a Vidiben végigvédő Kovácsik Ádám is a paksiakat erősíti. Hasonló párosításban legutóbb tavaly december 16-án találkoztak a csapatok, az akkor még Bartosz Grzelak irányította Fehérvár simán nyert 3–0-ra, a vendégek számára mégis történelmi kilencven percről beszélhettünk, hiszen őszi elsőként futottak ki a pályára és vonultak téli pihenőre. A vasárnapi mérkőzésen egyértelműen a vendégek vezetőedzője, Bognár György húzott váratlant, nemcsak azzal, hogy Windecker Józsefet a cserék közé nevezte, hanem azzal is, hogy a tizenhét esztendős Győrfi Milánnak a kezdő tizenegyben szavazott bizalmat – a Bonyhádról induló fiatal az első NB I-es mérkőzését játszotta.

Tizenkét percet sem kellett várni az első nagy lehetőségre, ám Mezei Szabolcs hiába ugratta ki remek ütemben Ötvös Bencét (aki belső védőként akcióból tudott a hazai kapu elé kerülni), a ziccerből leadott lövést Dala Martin nagy bravúrral szögletre ütötte. A Paks magasan már a saját tizenhatosánál letámadta a házigazdát, és bár labdát csak olykor tudott szerezni, arra ez a felfogás mindenképpen jó volt, hogy megnehezítse a fehérváriak építkezését. Mert nyilván azzal is lehet veszélyt teremteni, ha valamelyik hátsó ember tért ölelő, hosszú indításra van kényszerítve, ám nem biztos (sőt…), hogy játékuknak ez az erőssége. Az ember azért csóválta a fejét, amikor azt látta, két légiós, Nicolás Stefanelli és Ivan Milicevic úgy is képes labdát veszteni egy kisszögletnél, hogy a vendégek részéről csak egy zavaró játékos van, ezen a szinten ennek nem lenne szabad megtörténnie. Jó volt látni, hogy az újonc Győrfi Milán megilletődöttség nélkül futballozik (az első labdaérintését leszámítva, amikor vaktában előrevágta), bátran vállalkozik, és még a kapura is veszélyes. Úgy tűnt, gól nélkül ér véget az első félidő, a vendégegyüttes Haraszti Zsolt ápolása miatt tíz emberrel futballozott, amikor az addig nem sokat mutató Holender Filip egy pattanás után bombagólt lőtt Simon Barnabás kapujának jobb felső sarkába.

Kettőt is cserélt Bognár György a szünetben, a megsérülő Haraszti mellett a gól előtt hibázó Vass Gábor is elhagyta a pályát, a helyükre Windecker és Silye érkezett. Rögtön hatalmas lehetőséghez jutott a Paks, ám Windecker hibázott, tegyük hozzá, ehhez a hazai kapusra, Dala Martinra is szükség volt. Pető Tamás jó érzékkel lecserélte a kiállítás határán lévő bal oldali védőjét, Ivan Milicevicet, majd a megsérülő Nikola Szerafimovot is le kellett hoznia. Ment előre az egyenlítés érdekében a Paks, a Vidi foggal-körömmel védekezett, ugyanakkor a vendégek védelme többször is fellazult, tálcán kínálva a kontra lehetőségét. A játékrész közepén érkezett Böde Dániel (és Zimonyi Dávid), jöttek a vendégbeadások, -szögletek, majd amikor Ötvös Bence sarokrúgáshoz készült, a VAR kihívta a játékvezetőt, és kezezés miatt paksi büntető következett.

Ötvös Bence egyenlített, a hazai szurkolók nehezen emésztették meg, hogy Karakó Ferenc két büntetőt ítélt csapatuk ellen, mi több, egy harmadikat is vizsgált a VAR. Kasper Larsent nem sokkal később kiállította a játékvezető, parázs utolsó negyedórára lehetett számítani. Az emberhátrányban lévő házigazda Stefanelli révén megszerezhette volna a vezetést, aztán Varga Roland beadása után Zimonyi nagyjából egy lépésről lőtte a kapu fölé a labdát. Aki azt hitte, ez volt a meccslabda, tévedett, hiszen a Paksnak még egy helyzete volt, és a tizenegyest hibázó Windecker József akcióból a jobb sarokba lőtte a labdát. Története során másodszor nyert a Paks a Sóstói Stadionban, eseménydús, a szurkolók által alighanem még sokáig emlegetett mérkőzésen. 1–2

A TALÁLKOZÓ ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!