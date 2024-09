Pascal Jansen: Saldanha jó úton halad, hogy kilencven percet játsszon

Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője

– Saldanha lényegében egyedül megnyerte a meccset csapatának – de mennyire elégedett a hármas csere előtti játékkal?

– Nem egyetlen játékost kell kiemelni, mert a futball csapatsport, és most is csapatként nyertünk. Az első órában keményen küzdöttünk, mert a Puskás Akadémia az eddigi legerősebb ellenfelünk volt a hazai mezőnyben. Jól látszott az a munkába vetett hit, ami egy idő után mindig meghozza a gyümölcsét. A cserék után nagyon gyorsan változott minden, és örülök, hogy a cserepadunkra is mindig lehet számítani.

– Mennyit vett ki az Anderlecht elleni meccs a csapatból, érzett-e fáradtságot a játékosokon?

– Mindig érdekes a helyzet a nemzetközi meccs utáni első hazai találkozón. Akár győzelem, akár vereség után futballozunk, az ilyen meccs nagy a kihívás. Fizikai felméréseket készítettünk, ennek alapján frissítettem a csapatot, de szerencsére elég bő a keretünk a kettős terheléshez.

– Saldanha mikor játszhat teljes meccset? Talán érdemes lenne kezdetni, gyorsan megrúgja úgyis a két-három gólját, és nem kell izgulni a végéig…

– Nem is olyan rossz ötlet! Nagyon keményen dolgozik, hogy belerázódjon a napi munkába, de óvatosnak kell lennünk, nagyon fontos a fokozatosság elvét betartanunk. Tudjuk, különleges minőséget képvisel a keretünkben, és jó úton halad, hogy kilencven percet is játszhasson.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– A hatvanharmadik perctől, azaz Saldanha beállásától számolva külön lehet-e választani két meccsre ezt a találkozót?

– Valóban új mérkőzés kezdődött, amikor a Ferencváros remek hármas cserét hajtott végre, de ehhez kellettek a hibáink is. A második félidőben, sajnos, eléggé passzívak voltunk, és a Fradi kihasználta ezt. A játékosaim nagyon maguk alatt vannak, szólnom is kellett hozzájuk néhány vigasztaló szót.

– Mit lehetett volna tenni Saldanha ellen?

– Az első két gólját, sajnos, súlyos egyéni hibák előzték meg. Az elsőnél egyértelműen meg lehetett volna akasztani a támadást taktikai faulttal, és bizony, azt kellett volna tennünk. A második gól előtt pedig nyilván gyorsabban el kellett volna rúgni a labdát, de nem akarok senkit név szerint hibáztatni: csapatként veszítettünk, csapatként kell javítanunk is.

– Megtörheti-e a rangadó elveszítése a csapat eddigi remek lendületét?

– Nem, mert jól játszottunk, és így ki lehetett kapni a Ferencváros otthonában. Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, és ha Dibusz Dénes nem védi óriási bravúrral Jonathan Levi szabadrúgását, akkor akár minden másként alakulhatott volna.