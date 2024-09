Saldanha mesterhármasával megverte a Fradi a Puskás Akadémiát

A félidő derekán ismét Gruber ragadtatta tapsra a hazai közönséget: a fiatal támadó szenzációs cselt csinált, ráadásul a Puskás Akadémia kispadja előtt (a felcsútiak jól ismerik, aligha lepte meg őket, milyen technikás futballista), és megállapíthattuk: az ilyen váratlan megoldásokból kellene sokkal több.

Jó volt az iram, minden labdáért hatalmas küzdelem folyt, és szó sem volt arról, hogy a Puskás Akadémia kizárólag védekezéssel próbálna sikeres lenni. Ha kellett, öten-hatan is megjelentek a zöld-fehérek tizenhatosánál, hogy megzavarják a labdakihozatalt – és néha meg is zavarták. Változatos, lendületes mérkőzés volt annak ellenére, hogy igazán nagy helyzetet nem hozott az első félidő, de a Puskás Akadémia is vállalta a lendületes támadásokat, és megpróbált felépített akciókkal veszélyeztetni, így nem volt unalmas az összecsapás. A félidő legszebb jelenetét nem sokkal a szünet előtt láthattuk: Jonathan Levi ballal, szabadrúgásból célozta meg a jobb felső sarkot, Dibusz Dénes hatalmas vetődéssel a kapufára tolta a labdát – a lövés is, a védés is szenzációs volt.

A második félidőt a Ferencváros kezdte jobban, a játék inkább a Puskás Akadémia térfelén zajlott, azaz egyre több lehetősége volt a zöld-fehéreknek. Gruber ziccerben léphetett volna ki, de Mohamed Ben Romdan nem a megfelelő ütemben passzolt hozzá – kissé feszülten meg is tárgyalták a szituációt, de úgy tűnt, mintha még mindig összeszokatlan lenne néha a bajnokcsapat. Jansen egy óra elteltével fokozta a nyomást, és három friss támadót küldött be a pályára. Köztük a brazil Matheus Saldanhát.

Fotó: Árvai Károly

Nos, megérkezett a nyerőember, és ezzel együtt kezdetét vette egy szenzációs bemutató, az egyszemélyes gálaelőadás, a lenyűgöző futballshow. A brazil elkápráztatta a közönséget. Mesterhármast ért el néhány perc alatt.

Kezdődött azzal, hogy első labdaérintéséből azonnal gólt szerzett. És nem először! Budafokon, a Magyar Kupa-mérkőzésen ugyanígy mutatkozott be: amint pályára lépett, azonnal a hálóba lőtte a labdát. Az MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzésen is a kispadról szállt be, akkor negyedóra kellett ahhoz, hogy gólt szerezzen, de most megint elég volt neki néhány másodperc. A villámgyors kontraakció során a szintén csereként beküldött Tosin Kehinde vezette hosszan a labdát, és Matheus Saldanha futás közben a bal kezével mutatta neki, nyugi, ne kapkodj, majd a megfelelő ütemben irányt váltott, és elegánsan befejezte az akciót. Ezután néhány percig sétálgatott a felcsúti térfélen, majd ismét lecsapott akkor, amikor Pécsi Ármin kissé kényelmesen akart felszabadítani, és kíméletlenül kihasználta a ziccert.

S még nem volt vége – a következő lehetőségénél sarokkal küldte a felcsúti kapuba a labdát. Nem kell részletezni, ki jelentette a különbséget ezen a mérkőzésen: Matheus Saldanha eldöntötte a rangadót, és a ferencvárosi szurkolók immár abban bíznak, a légiós a nemzetközi kupában is megvillant valamit kivételes képességeiből. A Puskás Akadémia egy órán keresztül nagyszerűen helytállt, szinte mindenre felkészült, de a brazil csatárra képtelenség lett volna… 3–0

Saldanha gólörömét háromszor láthatta a Groupama Aréna közönsége (Fotó: Árvai Károly)