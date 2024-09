Nyíregyházán folytatja az Újpest volt elefántcsontparti játékosa

A nyíregyházi honlap arról számol be, hogy a 26 éves védekező középpályás a Köbenhavnban nevelkedett, és ott is mutatkozott be profi játékosként, majd megjárta Svédországot, Belgiumot és Norvégiát is.

Aboubakar Keita azonban a legtöbbeknek az Újpestből lehet ismerős, mivel az előző idényben 12 NB I-es meccsen is pályára lépett a lila-fehéreknél, gólt is szerzett.

„Mindenképp akartunk még erre a pozícióra játékost igazolni, hogy megfelelő versenyhelyzet legyen, és vannak sérültjeink is, akikre még egy ideig nem számíthatunk a középpályán. Nagy munkabírással rendelkezik, erőssége a labdaszerzés. Tipikus védekező középpályás, aki sokat segíthet nekünk hogy stabilabbak legyünk” – értékelt Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.