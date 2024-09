Már nem átjáróház az Újpest – Smahulya Ádám jegyzete

Hivatalosan március 18-án lett az Újpest új többségi tulajdonosa a Mol, és fél év elteltével a legtöbben már dobogóesélyesként emlegetik az előző idényben még a kiesés ellen küzdő csapatot az NB I-ben. Persze azt is tegyük hozzá, a nyáron jelentősen átalakult a keret, a kezdőcsapat szinte teljesen kicserélődött, és amíg nemrégiben még az újpestieké volt az egyik leggyengébb védelem, most papíron övék az egyik legjobb. Pedig döcögősen, két vereséggel indult az új éra, de már a Ferencváros otthonában a hajrában 1–0-ra elveszített derbin is érezni lehetett, ebben a bajnokságban már számolni kell a lila-fehérekkel. A Debrecen elleni 3–0-s győzelem után pedig már Bartosz Grzelak vezetőedző is azt nyilatkozta, őt is meglepte a csapat fejlődésének üteme.

És itt jön a lényeg. Nemcsak eredményes, hanem szórakoztató, látványos futballt játszik az Újpest. A Kecskemét elleni harmadik gól például nagyszerű akció végén született meg a hétvégén, s legalább ennyire fontos, hogy az elsőnél a 20 éves Geiger Bálint adott gólpasszt a 22 esztendős Mucsányi Márknak. Előbbi be is került az U21-es válogatott keretébe, míg Gergényi Bence a nagyválogatottal készülhet a Nemzetek Ligájára. Akárcsak a Torinóból hazacsábított Horváth Krisztofer, aki mindjárt az első mérkőzésén kulcsszerepet vállalt a negyedik kerületiek győzelmében. Az Újpest ugyanis a korábbi belga tulajdonossal ellentétben sokkal inkább épít a magyar játékosokra és a fiatalokra. Olyannyira, hogy a vezetőség irányelve szerint a keret felének magyarnak kell lennie, és ebből nem enged. A Kecskemét ellen hat magyar futballista szerepelt a kezdőcsapatban, ami még mindig nem sok, de az utóbbi évekhez képest mindenképpen előrelépés. Jelenleg a felsőházban szereplő együttesek közül csak a Paks (11 játékos) és az MTK (9) kezdőjében volt több magyar, míg a Fehérváréban szintén hat hazai játékos kapott helyet. Véget ért az időszak, amikor átjáróház volt az Újpest, és a szurkolóknak megjegyezni sem volt idejük az egyébként szerény képességű légiósok nevét.

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, a klub még csupán a tervezett építkezés elején jár, hosszú távon ugyanis nem a dobogó, hanem a bajnoki cím és a nemzetközi kupaszereplés a cél. Ez egyelőre távolinak tűnik, de jó úton jár a csapat, és ebből hosszú távon a magyar labdarúgás is profitálhat.

