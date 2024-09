Egy pont: elérte célját az Újpestre látogató Győr

NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–ETO FC Győr 0–0

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 7120 néző. V: Csonka (Káprály, 80.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

NEM MOSTANÁBAN JÁRT legutóbb bajnoki mérkőzésen a Győr a Szusza Ferenc Stadionban. Kilenc évvel ezelőtt 1–0-s hazai győzelem született, a vendégek helyzetét azonban nem könnyítette meg, hogy akkor már tudták, a következő idényre nem kapják meg a licencet. Így hiába végeztek a nyolcadik helyen a 16 csapatos bajnokságban, az új évadot a harmadosztályban kezdték. A nyolcadik pozícióval alighanem most is elégedettek lennének Győrben, míg a negyedik kerületiek reálisan a dobogót is megcélozhatják 2024−2025-ben.

A hazaiaknál először került a kezdő tizenegybe a Kecskemétről igazolt Helmich Pál, a vendégeknél viszont sérülés miatt a kapus Samuel Petrást, valamint Albion Markut és Paul Antont sem vethette be Borbély Balázs vezetőedző. Az újonc egyébként sem számíthatott könnyű összecsapásra, az Újpest ugyanis az előző két találkozóján nem kapott gólt hazai pályán, és magyar szinten kifejezetten erős a védelme, no meg a támadósora sem gyenge.