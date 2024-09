Az a budafoki hó… – Somogyi Zsolt jegyzete

A havas utakon alig lehetett közlekedni, a lejtős budafoki utcákon még kevésbé, de ez senkit sem érdekelt 1984 februárjában. Nagybátyám, Laci kiadta az utasítást, gyerünk, futballt lehet nézni. Élőben! Már senki sem emlékezett a november végi, Videoton elleni 0–0-ra, akkoriban tévében sem volt futball egész decemberben, januárban, a február is csaknem eltelt labdarúgás nélkül, hát ezt nem lehetett bírni (ahogy a slágerben hallani: felemás tavaszt szült ez a tél, a futball nélküli hónapok). Akkoriban a szurkoló szenvedett a meccshiánytól, ma a futballista, de ez nem ide tartozik – szóval, 1984 telén kit érdekelt a havazás, a csontrepesztő hideg?! Pedig Laci bosszankodott, ilyen ­rossz Fradit ő még nem látott, szegény Vincze Gézát mérsékelten szerették a szurkolók, végül a 12. helyre kormányozta a zöld-fehéreket, mindenesetre a bajnokság folytatása előtt ragyogó alkalom volt az edzőmérkőzésnek beillő tétmeccs. A Budafok a területi bajnokságban (az akkori harmadosztályban) szerepelt, és nem volt meglepő, hogy a Fradi 8–0-ra nyert.

„Csire Csabának passzoljatok, ő a legjobb” – máig emlékszem egy budafoki drukker másfél órán át tartó sivítására, és a digitális archívumban turkálva megnyugodtam: Márton és Vastl mellett Csire volt a hazai középpályán. Más kérdés, hogy az Újpest – aligha e februári vasárnapon – a hangos hazai szurkolóval szemben a jobbszélsőre figyelt fel, és 1984 nyarán meg is szerezte Schróth Lajost, aki öt évig szerepelt a liláknál. Azt is az archívumból tudom, hogy Pogány László triplázott, és beköszönt Koch Róbert is, aki a Budafokon összeverődő hét­ezer néző kedvence volt. Akkor is vasárnap rendezték a mérkőzést, és ezt az ötletet dicsértük sokszor: a Fradi látogatása 1984-ben, 2024-ben is ünnepnek számít, hétköznap sokan nem jutnának el a meccsre. Jó ötlet, hogy a válogatott szünet után ezúttal is szombaton és vasárnap lesznek a találkozók: Hatvanban a ZTE, Dunavarsányban az Újpest, Hódmezővásárhelyen az MTK Budapest, Putnokon a Győr, Szombathelyen a Puskás Akadémia fellépése a téma, de van, akit a Tarpa–Harta összecsapás vonz.

Még az sincs kizárva, hogy bár csak most ért véget a nyár, eső áztatja a kupafordulót, ám remélhetőleg hó azért nem lesz Buda­fokon.

