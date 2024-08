Vágó Levente: Több gólt kell szereznünk

Megszerezni az első győzelmet! Biztosak vagyunk benne, Kecskeméten mindennél jobban vágynak arra, hogy az idény negyedik bajnokiján összejöjjön a győzelem, ehhez az ETO FC Győrt kellene felülmúlni, amely három vereséggel indította a bajnokságot. Az előző évadot hatodik helyen záró KTE a rajton gól nélküli döntetlent játszott a Fehérvárral, majd nagy küzdelemben 1–0-s vereséget szenvedett a címvédő Ferencváros vendégeként. Egy hete a DVSC-t fogadta, volt esélye mindhárom pont otthon tartására, ám hiába játszott Ferenczi János kiállítása miatt nagyjából fél órát emberelőnyben, meg kellett elégednie az 1–1-es döntetlennel. Aki azt gondolja, az elmaradt siker miatt maguk alatt vannak a kecskemétiek, téved: noha tudják, van miben előrelépni, látják a pozitívumokat is.

„Tetszett a hozzáállásunk, és az is, hogy végig stabilak voltunk hátul – tekintett vissza a múlt heti bajnokira a csütörtöki edzésre készülő Vágó Levente. – A Debrecen minőségi csapat, úgy érzem, a bajnokság végén valahol az élmezőnyben lesz majd, ugyanakkor nem tudott helyzeteket kialakítani ellenünk, még akkor sem, amikor egyenlő létszámban voltunk a pályán. A gólja egy jól eltalált lövésből született, de még a szünet előtt egyenlítettünk, és megvolt a lehetőségünk a fordításra. A széleken rengetegszer tudtunk a debreceni védelem mögé kerülni, nagyon sok beadás érkezett a kapu elé, voltak helyzeteink. Hogy van-e hiányérzetünk? Fejlődni mindig lehet, sőt, kell is, hogy mást ne mondjak, többek között az előrejátékban, a helyzetek jobb kihasználásában. Remélem, ebben már az ETO ellen sikerül javulnunk, ám nehéz feladat előtt állunk. Látva a győriek eddigi meccseit, egyszerűen érthetetlen, miért van három vereségük. Nem kérdés, a mutatott teljesítményükkel többet érdemeltek volna a nulla pontnál, mert jó futballt játszanak, még ha ez pontokban egyelőre nem is mutatkozik meg. Támadásban és védekezésben egyaránt modern futballt játszanak, a saját kapujuk előteréből nem rugdossák el a labdát, hanem próbálják kihozni, az ellenfél térfelén pedig magasan letámadnak. Úgy látom, az elképzeléseikhez ragaszkodnak, ezért nem hiszem, hogy ellenünk mást játszanának, mint amit eddig láttunk tőlük.”

A kecskemétiek 31 esztendős középpályása szerényen elhallgatta, hogy a Loki ellen az egyenlítő gólt ő szerezte olyan lövésből, amely után a világ bármely stadionjában joggal szólt volna a vastaps. Alighanem sokan tudják, a Széktói Stadion játékterét nyáron felújították, most már minden igényt kielégítő gyepszőnyegen zajlanak a mérkőzések, és mert a KTE a harmadik fordulóban szerezte meg az első bajnoki gólját, az a bizonyos első örökre Vágó Levente nevéhez fűződik.

„Hogy hányszor néztem meg azóta az egyenlítést hozó lövésem felvételét? Rengetegszer, hiszen megunhatatlan – folytatta a KTE csapatkapitánya. – Ha ehhez még azt is hozzáteszem, a Nemzeti Sportnál bekerültem a forduló válogatottjába, valamint a gólomat választották meg a legszebbnek – hát az hihetetlenül jó érzés. Ahogy már említettem, újabb nehéz találkozó előtt állunk. Folytatnunk kell az eddig mutatott egységes játékunkat, ugyanakkor a támadóharmadban nagyobb koncentrációra, pontosabb befejezésekre van szükség, több gólt kell szereznünk. Nincs nagy különbség a csapatok között, amit lehet, ki kell hozni a párharcokból, mert később nagyon hiányozhatnak a bent hagyott pontok. Az előző idényben a kilencedik helyről mentünk neki az utolsó fordulónak, ám legyőztük a ZTE-t és hatodikként zártunk, szóval egyetlen mérkőzés döntött arról, hogy ne azt mondjuk, éppen csak benn maradtunk, hanem hogy ott vagyunk a mezőny első felében.”

Az első győzelmet üldözi a KTE és az ETO is, valami azt súgja, péntek este Kecskeméten lesz ok az örömre. Gyorsan hozzáteszem, a győriek futballja egyáltalán nem kilátástalan, ám olyan spirálba kerültek, amelyből egyelőre nem tudnak kijönni. Nem valószínű, hogy ezt a meccset egyetlen gól dönti el, az már inkább, hogy a szurkolók hármat, esetleg négyet is láthatnak. NS-Tipp: Zombori András

4. FORDULÓ

Augusztus 16., péntek

20.00: Kecskeméti TE–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., szombat

17.00: DVSC–DVTK (Tv: M4 Sport)

19.30: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 18., vasárnap

15.30: Fehérvár FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)