NB I: Személyesen mondtam meg neki a véleményem – Blagojevics a játékvezető döntéseiről

A DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics szerint drámai meccset vívtak a Kecskeméttel.

„Nem volt túl magas a színvonal, amit nem szeretek. Ez volt az egyik legrosszabb meccsünk, és ezzel a teljesítménnyel egy pontot tudtunk szerezni. Figyelembe véve a körülményeket, ahogy játszottunk és a két VAR-szituációt, egyetlen lehetőségünknek az maradt, hogy harcolunk. Olyan küzdőszellemet mutattunk a kiállítás után, amiért szeretném megdicsérni a játékosokat. Ők is tisztában vannak azzal, hogy ez volt az utóbbi idők egyik legrosszabb teljesítménye. Ha nagyobb célért szeretnénk küzdeni, akkor jobbnak kell lennünk, bátrabban kell játszanunk és felelősséget vállalnunk. Azt szeretem, ha mi vagyunk a főszereplők, de ma nem voltunk azok.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: a két VAR-döntésen múlt a vereség?

„Nem szeretném kommentálni a játékvezető döntéseit, de neki személyesen megmondtam, mit gondolok a szituációról. Fantasztikus gólt szereztünk a szöglet után, nagyon sajnálom, hogy nem számították be. A nagyobb probléma azonban az első félidőben mutatott teljesítményünkkel volt.”

SZRDJAN BLAGOJEVICS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Kecskeméti TE vezetőedzője, Szabó István szerint megfelelő taktikát választottak a meccsre.

„Úgy gondoltam, magasan kell játszanunk, ami ült is az egész mérkőzésen. Jó helyen szereztünk labdákat. Sajnáltam, hogy az első félidőben egy rossz labdaátvétel után gyönyörű gólt rúgott az ellenfél. A miénk sem volt csúnya, de azt éreztem, hogy nem jó döntéseket hoztunk, pedig a helyzeteink megvoltak. Hála istennek Vágó Levi gyönyörű gólt rúgott. A második félidőben is ott folytattuk, jó szellemiségben játszottunk, labdákat szereztünk. A kiállítás után azt kértem, hogy a széleken legyen létszámfölény, és jöjjenek a beadások, jöttek is. Már a kiállítás előtt is domináltunk, az a kis plusz hiányzott, hogy valaki feltegye az i-re a pontot. Három mérkőzésen egyszer szenvedtünk vereséget, három nagyon jó csapattal találkoztunk, úgyhogy bízom a folytatásban, jó úton járunk.”

SZABÓ ISTVÁN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Debreceni VSC 1–1 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 3835 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Vágó (45+2.), ill. Domingues (19.)

Kiállítva: Ferenczi (62., DVSC)

