Hornyák Zsoltnak a második győzelem után is van hiányérzete

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Újabb győzelem…

– Nagyon örülünk neki, ám gyorsan hozzáteszem, ehhez most a szerencse is kellett – eszembe jut a februári, ZTE elleni hazai meccs, amikor viszont nagyon pechesek voltunk. Akkor kikaptunk, éppen Nagy Zsolt ellen ítéltek tizenegyest, abból kaptuk a gólt, talán azt adta most vissza a futball.

– Egyenlített a ZTE, sőt ziccert alakított ki – nem tartott attól, hogy elveszíthetik a mérkőzést?

Túlságosan passzívak voltunk, hagytuk, hogy a ZTE játékban is, eredményben is visszajöjjön a mérkőzésbe. Egyrészt taktikai okokból, másrészt az Ararat elleni hétközi kupamérkőzésre gondolva cseréltünk, és jól is szálltak be a padról a játékosok.

– Két mérkőzés, hat pont – van hiányérzete?

– Igen, még akkor is, ha nagyon értékesnek tartom a győzelmet, hiszen a ZTE rengeteg gondot okozott nekünk. Boldogok vagyunk, hogy így rajtoltunk, de látjuk a hibákat, és dolgozunk azon, hogy ezeket a jövőben már ne kövessük el.

MÁRTON Gábor, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– A legegyszerűbben úgy lehetne, hogy a hazai csapat két gólt szerzett, mi csak egyet – de úgy éreztem, nem érdemeltünk vereséget. Azt is mondhatom, olyan érzésem van, mintha ez már megtörtént volna velünk, ugyanis egy héttel ezelőtt is hasonló volt a helyzet, de amíg olyan hibákat követünk el, mint az első felcsúti gól előtt, vagy amikor meccslabdánk van, de elhibázzuk, elszórakozzuk, nem lesz sokkal jobb az eredmény.

– A második félidőben tűnt jobbnak a csapat. Ez miért lehetett?

– Szerintem az elsőben is stabilak voltunk a gól után nem sok helyzete volt a hazai csapatnak, igaz, nekünk sem. Tény, hogy a támadósorunk meggyengült, és bár vannak ígéretes játékosaink, az idő ellenünk dolgozik. A szünetben annyit kértem, mindenki higgyen jobban magában, lehet pontot szerezni a játékunk alapján. Az is tény, hogy a felcsútiak minőségi játékosokat tudtak beküldeni a kispadról.

– Két forduló után nincs pontja a csapatnak: milyen lesz a folytatás?

– Jobban el lennék keseredve, ha rosszul futballoznánk, nyögvenyelősen játszanánk, amolyan bunkerfocival megpróbálnánk túlélni a meccseket. Erről szó sincs, de dolgozunk azon, hogy elkezdjük gyűjtögetni a pontokat és elinduljunk felfelé.

NB I

2. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

Felcsút, Pancho Aréna, 1321 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Plsek (5.), Nagy Zsolt (90.), ill. Sajbán M. (65.)

