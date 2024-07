NB I: Nagy Dominik hosszabbított, a Szpari ismét kölcsönvette a Puskás Akadémia védőjét

Farkas Bendegúzt harmadjára veszi kölcsön a Nyíregyháza – melyet a Puskás Akadémia is megerősített –, hiszen a 19 éves játékos az előző két szezonban is a Szpariban futballozott. Első idényében 34, a másodikban 31 bajnokin jutott szóhoz a jobb oldali védő.

„Nagyon boldog vagyok, hogy teljesült az a cél, amiért idejöttem még 17 évesen, és tudtam segíteni abban, hogy a Szpari újra az első osztályban szerepeljen. Izgatottan várom a szezont, mert itt debütálhatok az élvonalban. Bíztam abban, hogy a klubok megegyeznek, és visszatérhetek Nyíregyházára. Annak is örülök, hogy a csapat együtt maradt, így nem kell bemutatkoznom az öltözőben. Tavaly megtapasztaltuk azt, hogy a szurkolók milyen hangulatot tudnak varázsolni, remélem, hogy az NB-I-ben is sok örömet szerezhetünk nekik” – mondta az U20-as válogatott hátvéd a Spartacus honlapjának.



Emellett arról is beszámolt az NB I újonca, hogy szerződést hosszabbított Nagy Dominikkal. A tízszeres válogatott középpályás kontraktusa az idény végén lejárt, és bár voltak anyagilag kedvezőbb ajánlatai, úgy döntött, mégis marad Nyíregyházán – a klub azt nem közölte, a játékos hány évre írt alá.

„Az előző sikeres szezon nagyban befolyásolta döntésemet, hogy kialakult egy ilyen jó keret Nyíregyházán. Egyénileg is jó idényem volt, és szeretném ezt az élvonalban is tovább folytatni a Szparival. A szurkolók már rég vártak egy ilyen sikerre, és azt a szeretetet és megbecsülést, amit Révész Bálint tulajdonostól, a klub dolgozóitól és a szurkolóktól kaptam, azt szeretném minden tudásommal meghálálni. Az NB I remek lehetőség lesz, hogy bizonyítsuk, megérdemelten jutottunk fel. Annak ellenére, hogy csak most írtam alá a szerződést, legbelül nem gondolkodtam sokat, hogy a maradás mellett döntsek” – nyilatkozta a 29 éves játékos, aki 11 gólt szerzett az NB II-es bajnokcsapatban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Ranko Jokics (szerb, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, kölcsön után)

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas)

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –