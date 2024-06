Újpestre szerződött a Fiorentina U-válogatott magyar támadója

A 20 éves szélső 2021-ben a Budapest Honvéd akadémiájáról igazolt a Fiorentina utánpótlásába, amelyből másfél év után a Cesenához került kölcsönbe. Visszatérését követően, 2023 nyarán, jó teljesítményének köszönhetően a friss Európa-konferencialiga-ezüstérmes nagycsapatában is bemutatkozhatott, felkészülési mérkőzésen.

„Ő egy fiatal, magyar játékos, aki előtt komoly jövő állhat és hosszú távon is segítségére lehet az Újpestnek és a magyar labdarúgásnak is. Meg szeretnénk adni neki az esélyt, hogy bizonyítson, és hogy lépésről lépésre be tudja verekedni magát majd a kezdőcsapatba” – mondta róla az Újpest FC ügyvezető igazgatója, Benczédi Balázs.

A fiatal a firenzeiek Primavera-csapatával Olasz Kupa- és Szuperkupa-győzelmet is ünnepelt, emellett a magyar U19-es és U20-as válogatottban egyaránt szerepelt már.

Dénes a támadósorban több poszton is bevethető, az esetek nagy részében – ballábasként – jobb oldali tükörszélsőt játszik. Sebessége és cselezőkészsége kiemelkedő, olaszországi neveltetése révén taktikailag érett – írja honalpján az Újpest.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bese Barnabás (Fehérvár FC), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőköved, szabadon igazolhatóként), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: Baranyai Nimród (Debrecen), Babós Levente (Puskás Akadémia – legutóbb kölcsönben Csákvár), Baranyai Nimród (Debrecen), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Távozók: Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –