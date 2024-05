Újpest: az olasz világbajnok és a volt Vidi-edző érkezése sem valószínű

Szlovén sajtóhírek szerint az NB I-ben szereplő, nemrég tulajdonosváltáson átesett Újpest FC is kiszemelte magának Alen Korosecet, a szlovén élvonalban 8. helyen zárt NK Rogaska 22 éves középső középpályását, de egy korábbi klasszisjátékos neve is szóba került: az olasz válogatottal 2006-ban világbajnoki címet nyerő korábbi Juve-sztár, Mauro Camoranesi edzőként veheti át a lila-fehérek irányítását. Minderről a szlovén planetnogomet.si hírportál számolt be a napokban, kiemelve, hogy az Újpest idén csak a 10. helyen zárt az NB I-ben, Rodercick Duchetalet távozásával és a MOL-csoport színre lépésével azonban új korszak kezdődik a patinás magyar együttesnél. Mauro Camoranesi legutóbb Máltán, a Florianát irányította, május 15-e óta azonban nincs csapata, míg korábban dolgozott a szlovén Maribornál is (a 2020–2021-es idényben).

A Nemzeti Sport viszont úgy tudja, Camoranesi és Korosec neve csak menedzseri ajánlásként futott be a Megyeri útra, de nincs szó a szerződtetésükről.

Ahogy jelen pillanatban nincs reális esély a korábban a Fehérvár FC-vel bajnokságot nyerő, a napokban az emírségekbeli Sabab Al-Ahlitól távozó Marko Nikolics szerződtetésére sem, akit több forrás is hírbe hozott a napokban az Újpesttel.

A hét elején arról írtunk, hogy fiatal magyar edzőkben gondolkodik az Újpest, de az ügyükben elakadtak az egyeztetések, Tímár Krisztián esetében most nagyobb esély van arra, hogy hosszabb távra elkötelezi magát Nyíregyházára. Így pedig mégiscsak szóba jöhet külföldi edző a liláknál, akár egészen váratlan helyről is...