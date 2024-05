Futsal NB I: hiába a nagy kecskeméti hajrá, a Haladás megvédte a címét

A címvédő Haladás az első mérkőzésen 3–1-re kikapott hazai pályán, a második és a harmadik meccset azonban magabiztosan megnyerte, így komoly lehetőséghez jutott, hogy hétfőn meg is szerezze a bajnoki címet.

A szombathelyiek játékán látszott is, hogy a végső győzelemért érkeztek, már az 1. percben megszerezték a vezetést és még a szünet előtt meg is duplázták az előnyüket (0–2). A fordulás után sem kellett sokáig várni és már érkezett is a harmadik Haladás-találat, ám nem dőlhetett hátra a gárda, hiszen percekkel később zárkózott a Kecskemét. A Haladás ezt követően ugyan ismét betalált (1–4), ám ekkor tempót váltottak a hazaiak és percek alatt háromszor is bevették a vendégek kapuját, így egyenlítettek (4–4).

A hajrában visszavette a vezetést a Haladás (4–5), amiből már nem tudtak felállni a kecskemétiek, így ismét a szombathelyiek ünnepelhették a bajnoki címet. Ezzel a győzelemmel a Haladás már negyedszer érhetett fel a csúcsra, amivel az örökrangsor második helyére léphetett a Berettyóújfalu mellé.

FUTSAL

NB I, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ

Kecskemét−Haladás 4–5 (0–2)

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot a Haladás nyerte meg 3–1-re