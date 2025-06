Futsal: Veszprémben idén minden csillag együtt állt a sikerhez

Fennállása legnagyobb sikerét érte el június 7-én a Vehir.hu Futsal Veszprém. Javier Rodríguez vezetőedző csapata az NB I döntőjében harmadszor is legyőzte a Kecskemét együttesét – sokáig emlékezetes, parádés hangulatú, telt ház előtti hazai sikerével pedig megszerezte a tizennégy éve alapított futsalklub első bajnoki címét.

„Tizennégy éves álom beteljesülése ez a bajnoki cím – mondta lapunknak Ovádi Péter, a veszprémi futsalcsapat társadalmi elnöke. – Alapításunktól kezdve – ha lehet így mondani – üstökösként robbantunk be ebbe a világba, hiszen az NB II-ben már az első idényünket meg tudtuk nyerni. Bár utána ez a tizenhárom év természetesen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel volt tele, hiszen a magyar futsalbajnokság nagyon erős, de eddigi eredményeink is azt bizonyították, hogy évről évre tudunk fejlődni. Magyar Kupát nyertünk 2021-ben, de igazából a folyamatos építkezésen volt inkább a hangsúly, aminek az eredménye a mostani idényben öltött testet a bajnoki címben, amivel a klub történetének legjobb idényét tudtuk zárni, hiszen ehhez idén még egy Magyar Kupa-döntős szereplés is társult.”

Megalakulásától kezdve ambiciózus klub volt a Veszprém, de Ovádi Péter a bajnoki címnél is büszkébb arra, milyen társadalmi beágyazottságra tett szert a csapat a városban.

„Rajki Tamás ügyvezetővel mertünk nagyot álmodni és az elmúlt tizennégy év megmutatta azt, hogy Veszprémben a futsal olyan sportág lett, amit nagyon-nagyon szeretnek az emberek – fogalmaz. – Amire talán a legbüszkébbek vagyunk, az a közönségünk, hiszen tényleg családias környezetbe jönnek ki a szurkolni, és csaknem ezren vannak minden egyes hazai mérkőzésünkön, ami azt gondolom, nagyon nagy dolog, akár nagypályás labdarúgócsapatok hazai nézőszámával is egybevetve. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ezt a szép sportágat megszerettessük a helyiekkel is, és közel kétszázötven gyerek van az utánpótlásunkban, minden korosztályban versenyeztetjük a csapatainkat. Ez volt a legfontosabb cél, hogy itt helyben gyökereket verjünk, a klub a lokálpatriotizmusra és a profizmusra épüljön, és ennek a kettőnek az egyvelegét sikerült is tizennégy év alatt meghonosítanunk Veszprémben.”

A csapat vezetőedzője az a Javi Rodríguez, aki játékosként kétszeres vb-, négyszeres Eb- és háromszoros BL-győztes lett, és akit 2006-ban a világ legjobb futsaljátékosának is megválasztottak. Az ötvenéves spanyol mester edzőként már letette a névjegyét Magyarországon: 2018-ban az egykori győri együttest a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig vezette.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elfogadta a felkérésünket – mondja Ovádi Péter. – De lehet úgy is mondani, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, mert éppen akkor csapat nélkül volt, amikor megkerestük, mi pedig akkor voltunk az idényen belül a mélyponton, hiszen több vereség is becsúszott, és közös megegyezéssel felbontottuk az addigi edzőnk szerződését. Onnantól álomszerűen szerepeltünk, mindössze két vereségünk volt, szárnyalt a csapat. Az ő személye ehhez természetesen kulcsfontosságú volt.”

De az is kulcsfontosságú volt, hogy idény közben anyagilag ellehetetlenült a Haladás, és sikerült onnan Dróth Zoltánt és Hadházi Sándort leigazolni Veszprémbe.

„Dróth Zoltánt nem kell senkinek sem bemutatni, a válogatott gólrekordere is, és nagyon nagy rutinja van – mondja. – Hadházi Sándor pedig egy olyan fiatal, akire hosszú távon is számíthat a magyar válogatott. Két ilyen erősítéssel és Javi Rodríguez érkezésével tényleg minden csillag együtt állt ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni ebben az évben. Talán mondhatjuk, hogy ekkor került minden puzzledarabka a helyére. Javi Rodríguez és Dróth Zoltán dolgozott együtt már Győrben is, ismerték egymást. Nem szeretem személyekre felhúzni a sikert, mert Veszprémben mindig is a csapatmunka volt kiemelkedő, de így került mindenki a megfelelő helyre, a kellő motivációval, és tény, hogy mind az spanyol edző, mind Zoli óriási lendületet adott a csapatnak, velük újra ráléptünk a győzelem útjára, és onnan már le sem tértünk.”

Ovádi Pétert a csapatkapitányról, Tatai Józsefről is kérdeztük, akinek elképzelhető, hogy ez volt az utolsó idénye.

„Ő a mi legendánk! Tizenhárom évig szolgálta a klubunkat, és a gólkirályi címtől kezdve a legjobb játékos díjáig mindent bezsebelt. Rengeteget köszönhetünk neki, közösen építettük ezt a csapatot, nélküle nem tartanánk itt, és nem lennénk azok, akik vagyunk, nem lennénk bajnokok sem. Tavaly úgy állapodtunk meg vele, hogy ez az utolsó éve, és ennél szebb befejezése nem is lehetne az ő veszprémi karrierjének mint az, hogy ő emelhette a magasba a bajnoki trófeát. Úgy gondoljuk, ez az ő pályafutásának is a megkoronázása.”

Vajon milyen reményekkel vehet részt a veszprémi futsalcsapat a nemzetközi küzdelmekben?

„Természetesen mi mindig ambiciózusak vagyunk, de a realitás talaján is kell maradnunk – fejtette ki Ovádi Péter. – Úgy megyünk a Bajnokok Ligájába, hogy még nem voltunk nemzetközi porondon, és nem is tudjuk, mi vár ott ránk. Minden meccset élvezni szeretnénk. Tornaszerű lebonyolításban van futsalban a BL, várjuk az első kör sorsolását, hogy kikkel, hol kell megmérkőznünk, de mi úgy állunk hozzá, hogy nekünk minden meccs ajándék, amit a BL-ben tölthetünk. És természetesen nem eredményekhez kötjük a céljainkat, hanem rutint szeretnénk szerezni a nemzetközi kupában is.”