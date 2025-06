Futsal NB I: a döntő harmadik meccsét is megnyerte, története során először bajnok a Veszprém

A bakonyiak első alkalommal szerepeltek a bajnoki döntőben, az alföldiek másodszor, ugyanis tavaly ezüstérmesek lettek a Haladás VSE mögött. A Veszprém egy héttel ezelőtt otthon 4–2-re, szerdán idegenben 2–1-re nyert, így ezúttal hazai környezetben bajnokavatásra készült, ezért a szurkolók ingyen tekinthették meg a találkozót.

A remek iramú, eseménydús, sok gólhelyzetet hozó első félidőből már csak bő két perc volt hátra, amikor az alföldiek csapatkapitánya, a korábban Veszprémben is játszó Pál Patrik megszerezte a vezetést. A meccs első gólja után egy perc sem telt el, amikor Horváth Benedek egyenlített.

A szünet után Thiago Álves dos Santos a házigazdákat juttatta előnyhöz, amely a folytatásban is támadásban maradt, bár a vendégeknek is voltak lehetőségeik. Hat perccel a vége előtt a Kecskemét piros lap miatt elveszítette csapatkapitányát, két perccel később pedig Dróth Zoltán találatával vált biztossá, hogy a bakonyiak a Magyar Kupa után a bajnokságot is megnyerik.

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Vehir.hu Futsal Veszprém–ScoreGoal Kecskemét 3–1

Bajnok: a Veszprém, 3–0-s összesítéssel