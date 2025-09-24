Megkezdődött a regisztráció a HUNBASKET Fantasy League idei szezonjára

A regisztráció nemrég megnyílt, az alábbi linken lehet összeállítani a kigondolt – és egyben a büdzsébe beleférő – csapatokat:

(Aki tavaly regisztrált, az ugyanazzal a felhasználónév-jelszó párossal be tud lépni.)

https://fantasy.hunbasket.hu/

Egyelőre nem minden csapat, illetve a meglévő együttesek közül sem minden játékos válaszható a csoportos és az egyéni játékengedélyek hiánya miatt. Ez a teljes csapatokat nézve a férfiaknál a cikk megjelenésének időpontjában az Atomerőmű SE-t, az Egis Körmendet és a Zalakerámia ZTE KK-t érinti (más kluboknál pedig egy-egy játékos érintett), míg a nőknél az UNI Győrt. Amennyiben ezek a csapatok megszerzik a játékengedélyeket, az érintett klubok és játékosok természetesen bekerülnek a rendszerbe.

A játékszabályok minimális mértékben változtak. Továbbra is 8 fős együtteseket kell létrehozni 100 egységnyi pénzből, 5 kezdőt és 3 cserét kell vásárolni a megadott lehetőségekkel – a backcourt (hátvéd) és frontcourt (csatár vagy center) játékosok aránya a kezdőben 2-3 vagy 3-2, a cseréknél pedig 1-2 vagy 2-1 lehet.

A fantasy csapatok pontjait a játékosok valós statisztikája adja az alábbi szorzóval:

Szerzett pont: 1 pont

Lepattanó: 1.2 pont

Gólpassz: 1.5 pont

Blokk: 3 pont

Labdaszerzés: 3 pont

Labdaeladás: –1 pont

Minden csapatnak ki kell jelölnie egy csapatkapitányt, akinek a pontjai duplán számítanak az adott héten, a cserék pontjai pedig feleződnek. Idén azonban ki kell jelölni egy hatodik embert is a cserék közül – az ő pontjai 0.75-ös szorzóval kerülnek majd számításba.

Hetente két játékost lehet cserélni a piacról, illetve ha valaki az előző héten nem cserélt egyet sem, akkor a következőn hármat tud – háromnál többet nem lehet akkor sem, ha valaki hetekig nem cserél senkit a csapatából. A piac minden hétfőn nyit, és mindig a hét első mérkőzésének kezdetekor zárul – akkor is, ha a hét első találkozója hétfő este van. Ha a hét első meccse elindul, akkor már nem lehet azon a héten játékost cserélni.

A játékosok árai a teljesítményük függvényében folyamatosan változnak – ezt az idei fejlesztések miatt jobban nyomon lehet követni.

Ha egy játékos két mérkőzést játszik egy héten, akkor természetesen mindkét meccse számít, ha viszont egyet sem, akkor azon a héten magától értetődő módon nem kap pontot – ennek most az első héten nincs jelentősége, hiszen mindenki pályára lép, és mindenki egyszer.

A teljes játékszabályzat ezen a linken elérhető!

A HUNBASKET Fantasy League idén is hirdet havi győzteseket, akik az adott hónapban a legtöbb pontot szerezték – az első nyertes szeptember-október hónap összevont győztese lesz, miután szeptemberben mindössze egyetlen fordulót rendeznek a nőknél és a férfiaknál is. Minden havi nyertes egy G-Adam Kiadó által kiadott könyvvel lesz gazdagabb, amelyet saját maga választhat ki a sportkonyvek.hu oldalon.

A fantasy szezon idén is a női és a férfi bajnokság alapszakaszának végén zárul.

A legjobbak az alábbi díjakban részesülnek a Női A csoportban:

1. hely: Két-két belépő a 2026-os női világbajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire – vagy ha nem jut ki a magyar csapat, akkor akármelyik három kiválasztott meccsre.

2. hely: Egy női válogatott által aláírt mez, egy férfi válogatott által aláírt labda és két könyv a G-Adam Kiadótól.

3. hely: Két belépő a 2027-es női Európa-bajnokság 2026. novemberi hazai selejtező mérkőzésére, illetve egy könyv a G-Adam Kiadótól.

A Férfi A csoportban első három helyen végző játékos pedig az alábbi díjakat kapja:

1. hely: Két-két belépő a 2026-os női világbajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire – vagy ha nem jut ki a magyar csapat, akkor akármelyik három kiválasztott meccsre.

2. hely: Egy férfi válogatott által aláírt mez, egy női válogatott által aláírt labda, illetve két könyv a G-Adam Kiadótól.

3. hely: Két belépő a férfi válogatott soron következő hazai tétmérkőzésére, illetve egy könyv a G-Adam Kiadótól.

HUNBASKET Fantasy – Hozd össze az álomcsapatod!