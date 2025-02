Polyák László: A román bajnoki cím még hiányzik az önéletrajzomból

– Ha azt mondom, bravúr a Román Kupa-győzelem, nem túlzok?

– Abszolút nem – felelte Polyák László, a Voluntari 31 éves hátvédje, aki 2023-ban igazolt mostani klubjába a DEAC-tól. – Nem mi voltunk a favoritok, sőt a második legesélyesebbek sem, így nagy meglepetést szereztünk. A nyolcas döntő első körében, ahogyan tavaly is, az ULEB Európa-kupában szereplő Kolozsvárt kaptuk, már ott mindenki az ellenfél továbbjutását várta, szerencsére, nagyon jó mérkőzést játszottunk kevés hibával. Az elődöntőben a Marosvásárhely ellen kicsit könnyebb meccsünk volt, a riválisnak mások a céljai a bajnokságban és sérültjei is voltak. A fináléban a Nagyvárad következett, mindenki előre odaadta neki a trófeát, de hiába a hazai rendezés, nem tört meg az átok, nyolcadszor is elveszítette a kupadöntőt. Végig domináltunk a mérkőzésen és kontrollálni tudtuk a történéseket.

– Huszonnégy percet kapott a döntőben, tizenhárom pontot szerzett. Kulcsembernek számít a csapatában?

– Tízemberes a rotációnk, az edzőnk jól mérlegeli, hogy kinek milyen napja van, ugyanakkor mindenkinek megadja a lehetőséget, aztán a második félidőben inkább azok kapnak szerepet, akik jobb napot fognak ki. Nekem jobb napom volt, megkaptam a bizalmat és éltem is vele. Általában senki sem játszik tizenkét-tizenhárom percnél kevesebbet, viszont huszonhét-huszonnyolcnál többet sem.

– Nagy ünneplést csaptak?

– Annyira hatalmasat nem, most van a válogatott szünet, két román csapattársam a nemzeti együtteshez ment, a harmadik nagyváradi, nem indult vissza a busszal, én meg a hotelben zajló ünneplés, vacsora és pezsgőzés után hazajöttem Debrecenbe a családomhoz. A szüleim kint voltak a döntőn, a feleségem és a kislányom Debrecenben, úgyhogy mivel a város egy órára van Nagyváradtól kocsival, kézenfekvő volt, hogy hazainduljak.

– Lehet már sejteni, melyik nemzetközi kupában szerepelnek majd a következő évadban?

– Még kérdéses, nyilván szeretne minél előkelőbb sorozatban szerepelni a klub, a Bajnokok Ligája nagy szó lenne, ám egyelőre nem tudni, a szövetség milyen kvótákat biztosít a csapatoknak.

– Két éve játszik ismét a román élvonalban, meddig érvényes a szerződése?

– Most még csak a következő hónapokra koncentrálok. Mivel Magyarországon bajnoki és kupaaranyat is szereztem, Romániában három-négy ezüstérem után megvan a kupaarany, az önéletrajzomból még a román bajnoki cím hiányzik, erre törekszem. A szerződésem az idény végével lejár, de hamarosan biztosan megkezdődnek a puhatolózások, rövidesen fixálják a légiósszabályt, lehet, hogy ismét két románnak kell majd egyszerre a pályán lennie. Légiósból jelenleg hat nevezhető a keretbe, színvonalasabb is így a liga, szerencsére, én is kapok bőven játékpercet és bizalmat.

– Hogyan látja az esélyeiket a bajnokságban?

– Jó löketet adhat a kupagyőzelem, ismét felszálló ágban vagyunk, noha az előző hetekben gödörbe kerültünk, kikaptunk éppen a Nagyváradtól otthon és Kolozsváron is. Ha a hátralévő találkozókon jó teljesítményt nyújtunk, hazai pályán kezdhetjük a rájátszást. Reálisan talán a harmadik helyről folytathatjuk, de a második, illetve a negyedik-ötödik is benne van, kiegyensúlyozott az élmezőny.

– Voluntari gyakorlatilag egy kőhajításnyira van Bukaresttől. Milyen ott élni?

– Teljesen más világ, elég nagyvárosias a hangulata, egybenőtt Bukaresttel, gyakorlatilag az elővárosa, csak egy tábla választja el tőle. Borzasztó nagy a forgalom és a nyüzsgés, szokatlan nekem, aki eddig vidéki városokban élt. A csarnok közel van, a körülmények jók, mindent megtesznek, hogy csak a kosárlabdára kelljen koncentrálnom és a családom is komfortosan érezze magát.

– Követi a magyar bajnokság történéseit?

– Követem, és mivel nem jöttem el rossz érzésekkel a DEAC-tól, legbelül drukkolok neki, így teszek hamarosan a Magyar Kupában is. Sok jó barátom játszik a csapatban, szurkolok, hogy minél jobb eredményt érjen el, ám a Falco magasan kiemelkedik a bajnokságból, a Paks is szépen összeállt, míg mögöttük van egy kis szakadék. A harmadiktól a nyolcadik helyig bármi lehet, viszont úgy látom, a Falcót és a Paksot nem tudják megállítani a többiek.

– Színvonalban mekkora a különbség és melyik liga javára?

– Jelenleg a román liga kiegyensúlyozottabban erős, ha mindkét bajnokság összes csapatát figyelembe vesszük. A Falco képviselhetné azt a szintet, mint a Kolozsvár, amely tavaly majdnem final fourba jutott az ULEB Európa-kupában és most is meglehetősen jó, vagy a FIBA Európa-kupában a legjobb 16 közé kerülő Nagyvárad. A Rapid, a Valcea és a Dinamo is stabil, a hat légiós szintén fontos faktor, közülük többen is megfordultak és jól szerepeltek korábban Magyarországon, továbbá talán az anyagi források miatt is inkább a román élvonal felé lejt a pálya.