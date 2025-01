Nyert Fehérváron az Atomerőmű, sima sikert aratott otthon a Falco és a Szolnok

Az éllovas Falcónak nem jelentett gondot a KTE, a szombathelyi csapat könnyed győzelemmel, 102 pontig jutva maradt hibátlan. A második helyen álló Atomerőműre jóval nehezebb feladat várt az Alba Fehérvár otthonában, de a paksiak az első három negyedet megnyerték, és bár a hazaiak kissé szorosabbá tették a végjátékot, a vereséget nem tudták elkerülni.

A harmadik helyén álló Szolnoki Olajbányász szintén nem botlott, a piros-feketék a Szedeákot verték meg 17 pontos különbséggel. A ZTE elsősorban a jó második negyedének köszönhetően magabiztosan verte meg az Oroszlányt, míg a DEAC minden játékrészben 20 pontot dobva nyert a Honvéd vendégeként. A Sopron meglepetésre nagyon helybenhagyta az NKA Pécset, a másik pécsi egylet, a sereghajtó PVSK viszont győzni tudott – az idényben másodszor –, mivel hazai pályán felülmúlta a Körmendet.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 102–60 (29–15, 28–11, 18–22, 27–12)

Szombathely, 2870 néző. V: Praksch, Minár, Földesi

SZOMBATHELY: VÁRADI 12/6, Pongó Marcell 5/3, Clark 9/6, TIBY 13, Popovics 6. Csere: PERL 20/6, KELLER Á. 9/3, BOGNÁR 10, Diggs 8/6, Kovács B. 4, Sövegjártó 4, Verasztó 2. Edző: Milos Konakov

KECSKEMÉT: Wittmann 4, RAKICSEVICS 25/9, Körmendi 3/3, Kelenföldi 4, Karahodzsics 2. Csere: Schöll 6, TÓTH B. 8/3, Ladovszky 5/3, Kertl 3/3, Tóth P., Szemerédi. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–4. 8. p.: 23–12. 12. p.: 38–17. 17. p.: 49–20. 20. p.: 57–26. 24. p.: 67–29. 28. p.: 71–41. 30. p.: 75–48. 33. p.: 81–54. 37. p.: 93–57

Kipontozódott: Schöll (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Két hete volt a legutóbbi bajnokink. Fontos volt, hogy nagy koncentrációval, jó játékkal, minőségi percekkel térjünk vissza a pályára. Ez rendben is volt, aki pályára lépett, hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez – persze azért akadtak hibák is. A negyvenegy lepattanó, a huszonhét gólpassz, a tizenhárom szerzett labda jól mutatja, hogy mentálisan rendben voltunk. Fizikailag is odatettük magunkat, jól járt a labda, csapatként nyertünk.

Ivkovics Sztojan: – Mondhatnám, hogy edzőmérkőzés volt, de sajnos hosszú ideje sérülések, betegségek hátráltatnak minket. Most is több játékost kellett nélkülöznünk – a Falcóra is gondoltunk, nem akartuk megfertőzni betegségekkel a szombathelyi játékosokat. Összességében nem lehetek elégedetlen, több fiatalt is pályára tudtam küldeni, akik nagyon küzdöttek, persze fizikailag még nem tudták felvenni a versenyt a hazaiakkal.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–MVM-OSE LIONS 90–78 (21–22, 30–21, 21–18, 18–17)

Zalaegerszeg, 1410 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Major

ZALAEGERSZEG: W. GARRETT 19/9, Takács Martin 5, Bigelow 15/3, JONES 16/6, TÓTH Á. 16. Csere: Keller I. 2, MCGOWENS 15/3, Takács Milán 2, Szalay. Edző: Matthias Zollner

OROSZLÁNY: BISHOP 17/3, Ruják, Wilson 12, KENICS 25/12, DICKERSON 10. Csere: Balsay 3, Csuti 3, Illés, Takács Zs. 8/6. Edző: Váradi Kornél

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–7. 5. p.: 13–16. 13. p.: 30–26. 16. p.: 36–34. 24. p.: 61–46. 27. p.: 68–57. 33. p.: 74–64. 37. p.: 83–74

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – A sérülések és a betegségek miatt nem volt könnyű a helyzetünk. Megfelelően koncentráltunk és jól védekeztünk. Voltak ugyan hibáink, de ennek ellenére sokat dolgozva meg tudtuk nyerni a találkozót. Van még min javítani.

Váradi Kornél: – Készültünk arra, hogy magas, gyors csapat ellen játszunk. Aztán mégis meglepetés lett, hogy 18 támadólepattanót szedtek a hazaiak, ez sok, el is döntötte a találkozó végkimenetelét. Fontos volt, hogy a fiatalok jól szálltak be, a vereség ellenére az összkép biztató.

PVSK-VEOLIA–EGIS KÖRMEND 91–82 (25–19, 16–22, 28–20, 22–21)

Pécs, 1200 néző. V: Nagy V., Győrffy P., Horváth Cs.

PVSK: N. JOHNSON 12/6, ANTÓNI 14/12, Plézer 6/3, PAYTON 12, DZSELETOVICS 12/3. Csere: MOKÁNSZKI 10/3, ARCHIBALD 25, Frank, Molnár Mátyás, Merkl. Edző: Szrecsko Szekulovics

KÖRMEND: R. WILLIAMS 23/3, KOUNTZ 26/3, Kiss B. 4, Gáspár 9, Pipiras 3. Csere: VUCKOVIC 10, Ferencz 5/3, Durázi 2, Kiss M. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–7. 6. p.: 12–5. 13. p.: 27–25. 18. p.: 35–35. 23. p.: 48–43. 25. p.: 57–47. 29. p.: 65–56. 32. p.: 72–61. 37. p.: 84–75

Kipontozódott: Gáspár (27. p.), Pipiras (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, meg a közönségünkre is. A Körmend nem rossz együttes, ez emeli a sikerünk értékét. Talán rajtunk volt a nagyobb nyomás, a győzelmi kényszer, de nem nyomott minket a teher.

Forray Gábor: – Aki játékra jelentkezik, annak arra készen is kell lennie. Primadonnákkal, balerinákkal sem a kosárlabdát, sem más sportot nem szabad űzni. Olyan nincs, hogy valaki támadásban egészséges, visszafutásnál pedig sérült.

SOPRON KC–NKA UNIVERSITAS PÉCS 95–62 (28–12, 22–7, 18–24, 27–19)

Sopron, 1500 néző. V: Benczur, Fodor, Rácz

SOPRON: EDWARDS 14, JACKSON 15/6, Mucius 11/3, KUCSERA 14/12, Molnár Márton 12. Csere: B. Garrett 10, Takács K. 6, Csendes 3/3, Flasár 2, Meszlényi 8/6, Keller B. Edző: Gasper Potocnik

PÉCS: Durham 12/3, Abell 9/3, Scherer 4, Durmo 11, Bacsovics 8. Csere: Brbaklics 2, Kerpel-Fronius G, 5, Meleg 11, Mezőfi. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–4. 8. p.: 26–6. 12. p.: 30–14. 15. p.: 39–14. 18. p.: 44–18. 22. p.: 52–20. 25. p.: 55–33. 28. p.: 64–36. 32. p.: 75–47. 35. p.: 82–50. 38. p.: 88–59

Kipontozódott: Bacsovics (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs (másodedző): – A csapat nagyon szépen végrehajtotta azokat a dolgokat, amikre készültünk. A mérkőzést természetesen a védekezésünkkel nyertük meg. Támadóoldalon is a pécsiek fölé tudtunk kerekedni szinte minden statisztikai mutatóban, mégis a védekezést emelném ki. Nagy csapatmunka volt, nem volt egyénieskedés, mindenki tette a dolgát, járt a labda, és ez a meccs végre úgy nézett ki, ahogyan azt mi szerettük volna.

Csirke Ferenc: – Nagyjából az első perctől kezdve látszott, hogy a Sopron két hete erre a mérkőzésre készült, nekünk pedig a héten két edzésünk volt erre a meccsre. A Sopron teljesen más energiaszinten játszott, mint mi. Emiatt nem is tudok haragudni a játékosaimra, viszont azt nem tehetjük meg, hogy nyafogunk a pályán. Én, ha kell, megvédem őket kintről, de az nem lehet, hogy állandóan játékvezetőzünk. Huszonöt büntetőt dobhattunk, de sokkal keményebben kell játszanunk.

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–77 (21–22, 26–20, 25–15, 22–20)

Szolnok, 1600 néző. V: Cziffra, Lengyel, Nepp

SZOLNOK: SZ. JOVANOVICS 15/6, Lewis 12/3, RUDNER 14/6, Szubotics 8, AIMAQ 18/3. Csere: Pallai 2, Krnjajszki 7, Peringer, LUKÁCS N. 18/6, Szugyiczky, Arabo, Horváth Á. Edző: Oliver Vidin

SZEGED: TATE 17, Cseh B. 6, HEATH 27/12, Zsíros 7/6, Herndon 15/3. Csere: Cohill 5/3, Balogh Sz., Polányi, Mayer, Laluska, Mészáros J. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–9. 14. p.: 31–24. 18. p.: 41–36. 25. p.: 55–49. 28. p.: 66–51. 34. p.: 77–67. 38. p.: 87–72

Kipontozódott: Rudner (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – A legfontosabb a győzelem volt nekünk az új esztendő első meccsén. Elégedett voltam, amikor jól mozgattuk a labdát, és ami pozitívum, hogy volt huszonnyolc gólpasszunk. Az egy-egy elleni védekezésünk azonban nem volt tökéletes, soknak tartom a hetvenhét kapott pontot.

Simándi Árpád: – Egy ilyen, fizikailag kemény meccsre számítottunk. Láttam előrelépést az elmúlt hetek játékához képest, a fiúk mindent megtettek a pályán. Ezen a szinten azonban nagyon sok a tizenöt eladott labda.

Endo Plus Service-Honvéd–DEAC 68–80 (18–20, 17–20, 11–20, 22–20)

Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 75–82 (19–26, 15–16, 20–22, 21–18)

Részletes jegyzőkönyvek hamarosan.