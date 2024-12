Női kosárlabda: sok fájdalom, egy vigaszdíj

FEBRUÁR 11. Miután előbb 67–55-re kikapott Kanadától, aztán 81–75-re megverte Japánt a magyar válogatott a soproni olimpiai kvalifikációs tornán, elég lett volna egyetlen ponttal felülmúlnia a már biztos ötkarikás résztvevő Spanyolországot, ám a második félidőben mutatott óriási lefagyás következményeként 22 pontos előnyből 73–72-re kikapott, így lemaradt Párizsról.

MÁRCIUS 6. Noha megrendezhette volna az Euroliga négyes döntőjét, nem élt a lehetőséggel a DVTK Hun-Therm, elbukott a negyeddöntőben. A pályaelőnyben játszó borsodi csapat a francia Lille elleni harmadik találkozót hazai pályán veszítette el simán, 73–58-ra.

MÁRCIUS 17. Köszönhetően Jelena Brooks klasszismegoldásának, a Sopron Basket megvédte címét a Magyar Kupában, így megszerezte a klub 12. trófeáját a sorozatban. Gáspár Dávid tartalékos együttese a győri döntőben 73–71-re győzte le a DVTK-t.

MÁRCIUS 26. A távozó Székely Norbert helyére Völgyi Pétert, a DVTK edzőjét és sportszakmai igazgatóját nevezték ki válogatottunk élére.

MÁJUS 7. Söpréssel lett először bajnok a honi élvonalban a DVTK, a Völgyi-csapat esélyt sem adott a legjobb játékosát, a kanadai Bridget Carletont a finálé előtt elveszítő Győrnek, a harmadik találkozót 66–56-ra nyerte meg a DVTK Arénában.

MÁJUS 19. Dudaszós duplával kapott ki 19–17-re a németektől 3x3-as válogatottunk a debreceni olimpiai selejtezőn, s az elveszített elődöntő után a bronzmeccset, egyúttal a kijutást is elbukta: Kanada könnyedén győzött, 21–10-re iskolázta le az elfáradó mieinket.

AUGUSZTUS 11. Nem történt meglepetés, az Egyesült Államok lett a párizsi olimpia bajnoka. A 2010 óta uralkodó válogatott a házigazda elleni döntőben alaposan megizzadt, de a 21 pontig jutó A’ja Wilson vezetésével nyerni tudott. A bronzérem Ausztráliáé lett.

AUGUSZTUS 25. A csoportban még kikapott Szenegáltól, de a döntőben már nem adott esélyt afrikai ellenfelének válogatottunk, s 63–47-es sikerével megnyerte a ruandai világbajnoki előselejtező-tornát, így bejutott a 2026 márciusában esedékes selejtezőbe, amelyen négy hatos csoportban küzdenek majd egymással a csapatok.

OKTÓBER 20. A lehető legnagyobb küzdelemben, a végső ötödik mérkőzésen hosszabbításban elszenvedett 67–62-es vereséggel bukta el az észak-amerikai profi női liga (WNBA) nagydöntőjét a New York Libertyvel szemben a Minnesota Lynx, amely a magyar válogatott magasemberét, Juhász Dorkát is csatába küldte.

NOVEMBER 7. ÉS 10. Lesújtó 83–68-as zakóval sokkolta a közvéleményt nemzeti együttesünk a Bulgária elleni miskolci Európa-bajnoki selejtezőn, aztán 74–67-re Szlovéniában is alulmaradt, így már nincs a saját kezében a sorsa a kijutást illetően.