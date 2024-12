„Gusztustalan vagy” – a Facebookon szóltak be a magyar válogatott kosarasnak

A mérkőzést követően a szekszárdi klub Facebook-oldalára feltették az eredményt, s a kommentmezőben furcsa szóváltás alakult ki – írta meg az Origo. Az egyik, minden bizonnyal szekszárdi szurkoló elkeseredettségében a következőket írta bejegyzésében:

„Tisztelt Városvezetés, és Megyei vezetők, képviselők! Most kell visszaadni azt a sok segítséget, amit az elmúlt sok évben kaptatok a KSC közösségétől! Ráadásul a Kiss Virág is végig gusztustalan volt! Virág! Több tiszteletet, alázatot! Ha nincs a KSC vezetője, Szabó Gergő, és nem hoz vissza a sportba, akkor a Lidliben lennél pénztáros! Mikor Szekszárdra kerültél, gyenge voltál, mi mégis felkaroltunk, türelmesek voltunk Veled! Kicsit szerényebben! Lányok! Innen is felfelé vezet az út! Ez egy meccs volt, semmi több!”

Kiss Virág nem hagyta annyiban a szurkoló kritikáját, nem sokkal később válaszolt a bántó sorokra:

„Sajnálom, ha így láttad, nem tudom, melyik cselekedetem váltotta ezt ki belőled. Soha nem felejtem el, honnan jöttem és mit adott nekem Szekszárd a karrieremhez, ezt (Szabó) Noémi, (Szabó) Gergő és nagyon sok szurkoló is pontosan tudja! További szép estét!”

A szurkoló aztán később azzal folytatta, hogy a Győr századik pontjának megünneplése nem tetszett neki, az volt túlzó szerinte. Erre azonban már nem érkezett válasz a magyar válogatott kosárlabdázótól.