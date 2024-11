Nagy hajrával kiharcolta a továbbjutást a Szekszárd a női kosár Európa-kupában

A Szekszárdnak nyernie kellett az Estudiantes ellen ahhoz, hogy megőrizze továbbjutási esélyeit, ami nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen októberben a spanyol csapat 30 ponttal legyőzte a tolnaiakat.

Ennek jegyében szerda este a vendégek 21–21 után 13–0-s rohammal faképnél hagyták a Szekszárdot, amely azonban a második negyedben ledolgozta 19 pontos hátrányát, és 47–47-nél utolérte riválisát.

A fordulás után nyílt lett a mérkőzés, felváltva vezettek a csapatok, a hazaiaknál főként az ausztrál Marena Whittle és az amerikai Kathryn Westbeld remekelt. A 28. percre ismét tíz ponttal ellépett az Estudiantes (58–68), de a hajrára sokadszor is felzárkóztak a kék-fehérek. Az utolsó percben, 90–92-nél az ellenfél elrontott egy támadást, Baa Dominika kilenc másodperccel a vége előtt könnyű ziccerrel egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.

Az ötperces ráadás a finn Sara Bejedi triplájával indult, majd Westbeld öt pontot dobott, 100–92-ről pedig már nem volt visszaút a madridiaknak.

A Sopron számára már csak annyi volt a tét a pöstyéniek ellen, hogy milyen pozíciót harcol ki magának az Ek-rájátszás összevont 32-es tábláján. A 16-szoros magyar bajnok nem hagyott kétséget afelől, hogy a lehető legjobb mutatóra törekszik, már a nyitó negyedben – főként az ausztrál Stephanie Reid és amerikai Jacinta Monroe révén – 13 ponttal elhúzott.

A második negyed nagy kosárínséget hozott, aztán a fordulás után a hazaiak fokozatosan „bedarálták” ellenfelüket. A sérülésből nemrég visszatért Jelena Brooks ezúttal nem lépett pályára, de a magyar csapat nélküle is könnyedén nyert.

NŐI EURÓPA-KUPA, 6. FORDULÓ

G-CSOPORT

TARR KSC SZEKSZÁRD–MOVISTAR ESTUDIANTES (spanyol) 106–98 (23–37, 26–12, 13–23, 30–20, 14–6) – hosszabbításban

Szekszárd, 550 néző. V: Ninkovics (szerb), Marchis (román), Petrovics (szerb)

SZEKSZÁRD: BEJEDI 19/9, Boros J. 6, BAA 26/9, WHITTLE 24/3, WESTBELD 27/3. Csere: Holcz 2, Mányoky, Bernáth, Theodoreán 2. Edző: Magyar Bianka

ESTUDIANTES: Salvadores 7, Latorre 3, G. Alonso, SHARP 28/12, Banaszek 8/6. Csere: BÜHNER 14, Camilion 10/3, Ridard 12/6, TOPUZOVICS 11, Saravia 5/3. Edző: David Gallego Moran

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–7. 7. p.: 18–21. 9. p.: 21–32. 14. p.: 28–47. 19. p.: 47–47. 25. p.: 56–58. 28. p.: 58–68. 32. p.: 68–79. 37. p.: 80–86. 43. p.: 100–92

Kipontozódott: Baa (44. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Az első negyedben annyi pontot kaptunk, amennyi egy félidőre is elég lett volna. A spanyolok egész meccsen presszionáltak minket, nekik sem volt mindegy a végeredmény, ennek függvényében is nagyon értékes a győzelem. Három játékosom sérülten, fájdalmak árán is vállalta a szereplést. Nagyon örülök, hogy ilyen játékosokkal és csapattal dolgozhatok együtt.

David Gallego Moran: – Az első tíz percben nagyszerűen dobtunk, de tisztában voltunk azzal, hogy ez nem tart ki a végéig. Ahogy visszaesett a játékunk, a Szekszárd vérszemet kapott, a szurkolók pedig belehajszolták övéiket a győzelembe. A statisztikai mutatók is kiegyenlített erőviszonyokat mutatnak, ugyanakkor a tizennyolc eladott labda a ráadással együtt is sok.

Tudósított: BERG SÁNDOR

A csoport másik mérkőzése

Csütörtök: Tarbes (francia)–Iraklisz (görög)

Az állás: 1. Estudiantes 10 pont, 2. Tarbes 9 (5), 3. Szekszárd 9, 4. Iraklisz 5 (5)

E-CSOPORT

SOPRON BASKET–PIESTANSKÉ CAJKY (szlovák) 74–47 (23–10, 10–10, 23–16, 18–11)

Sopron, 700 néző. V: Grbic (szlovén), Mjeda (horvát), Palcic (szlovén)

SOPRON: REID 19/6, Böröndy 11/6, Friskovec, VARGA A. 10, MONROE 12. Csere: Papp 2, Sitku 4, Krivacsevics 7/3, PAVLOPULU 9/3. Edző: Gáspár Dávid

PIESTANSKÉ CAJKY: Mitrashinovikj 9/6, JAMES 15/3, Herminjard 5, Tausová 6, Igbokwe 4. Csere: Buknová 5/3, Jakubceková 1, Moravciková 2, Vandliková, Szmereková, Mihajlevicová. Edző: Peter Jankovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–2. 8. p.: 15–10. 12. p.: 25–12. 18. p.: 29–17. 22. p.: 38–22. 25. p.: 47–24. 28. p.: 51–29. 32. p.: 57–36. 35. p.: 62–39. 38. p.: 66–45

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Örülünk a győzelemnek és a csoport első helyének. A negyvenhét kapott pont rendben volt, de támadásban többször nem a megfelelő helyen támadtuk az ellenfelet, nem tértünk vissza azon helyzetek megjátszásához, amelyek korábban jól működtek. Több tudatosságra van szükség, több pont is benne maradt ezúttal a csapatban. Elégedetlen azonban nem szeretnék lenni.

Peter Jankovic: – Nem ez volt a legjobb teljesítményünk, de küzdöttünk. Nem céloztunk pontosan, ilyen dobószázalékkal nem lehet nyerni. Ez olyan, amin lehet javítani. Büszke vagyok a csapatra, negyven percen át küzdöttek a lányok, nem adták fel egy pillanatra sem. Tisztában vagyunk a Sopron képességeivel, de igyekeztünk mindent megtenni, amit lehet.

Tudósított: KOVÁCS GERGELY

A csoport másik mérkőzésén

Charnay (francia)–Bodrum (török) 84–53

A csoport végeredménye: 1. Sopron 11 pont, 2. Charnay 10, 3. Bodrum 9, 4. Piestanské Cajky 6

L-CSOPORT

Girona (spanyol)–NKA Universitas Pécs 79–72 (17–25, 23–16, 23–18, 16–13)

Jegyzőkönyv később…

Campobasso (olasz)–Yerevan Foxes (örmény) 103–38

Az állás: 1. Campobasso 10, 2. Girona 9, 3. Pécs 8, 4. Yerevan Foxes 5

A 12 csoportból az első és második helyezettek mellett a négy legjobb harmadik jut tovább. A középszakasz december 12-én kezdődik.