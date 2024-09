A DVTK és a Szekszárd idegenbeli győzelemmel kezdte a női kosárlabda-bajnokságot

NŐI KOSÁRLABDA NB I

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

TFSE-MTK–DVTK HUN-THERM 58–69 (16–17, 19–23, 11–17, 12–12)

Csörsz u., 500 néző. V: Praksch, Varga-Záray, Nagy B.

TFSE: Dúl P. 6, Gábor 2, Szabó F. 8, MANIS 14, PRECHTEL 15/3. Csere: Dúl T. 11/6, Gyöngyösi, Tóth F. 2, Király A. Edző: Hegedűs Péter

DVTK: Aho T. 2, LELIK 9/3, CHARLES 17, M. Jovanovics 10/6, Grigalauskyte 6. Csere: A. TADIC 13, Kányási 8/6, Miklós 2, Fárbás 2, Tenyér. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–6. 8. p.: 14–13. 12. p.: 21–19. 17. p.: 31–32. 19. p.: 33–38. 23. p.: 37–47. 28. p.: 44–57. 33. p.: 50–57. 38. p.: 55–64

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Az első félidőben nem vallottunk szégyent, pariban voltunk a regnáló bajnokkal. A DVTK sajnos sok pontot szerzett második esélyből, míg ötven százalékos büntetőzéssel és tizenhárom százalékos triplázással nem lehet meccset nyerni. Remélem, rossz dobóformánk átmeneti volt, fel fogunk javulni, és nagyobb önbizalommal játszunk majd a következő találkozókon.

Völgyi Péter: – Bajnokcsapatként más elvárásunk nem lehet magunkkal szemben, mint az, hogy próbáljuk megnyerni a legtöbb mérkőzést ebben az évadban is. Voltak problémáink az alapozás során, az utolsó két hetet nem tudtuk teljes kerettel végigdolgozni, folyamatosak voltak a sérülések. A TFSE játszott két kemény mérkőzést az Ek-selejtezőjében, ami jó ritmust és sebességet adott neki. Ugyanakkor kicsit el is fáradhatott, és fizikailag mi bírtuk jobban ezt a találkozót.

BKG-PRIMA NATURA SZIGETSZENTMIKLÓS–TARR KSC SZEKSZÁRD 69–90 (7–20, 22–18, 20–23, 20–29)

Szigetszentmiklós, 350 néző. V: Fodor A., Nyilas, Rácz Zs.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Haines 15, ROZMÁN 12/6, ZSÁMÁR P. 8/6, Koch 2, JUHÁSZ A. 10. Csere: VÁRI 12/3, Kovács K. 4, Zsámár L. 6/6, Csoma. Edző: Armaghani Ármin

SZEKSZÁRD: Bejedi 10/6, HOLCZ 9/3, Boros J. 9, WESTBELD 22/3, P. Johnson. Csere: WHITTLE 14/12, Horváth Bernadett 2, BAA 13/3, Theodoreán 5/3, Szücs G., Mányoky R. 6. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–4. 8. p.: 5–13. 13. p.: 13–26. 17. p.: 18–29. 24. p.: 40–40. 28. p.: 42–58. 33. p.: 50–73. 37. p.: 59–82

MESTERMÉRLEG

Armaghani Ármin: – Negyvenkettő negyvenkettes állásnál a harmadik negyed közepén támadtunk a vezetésért, utána becsúszott néhány buta fault, kaptunk tíz büntetőt, ott úgy éreztem, a csapat elfáradt, és lélektanilag is elment a mérkőzés. Most jön még három nagyon kemény meccs a bajnokság talán legjobb csapatai ellen, azokon a találkozókon is ugyanezzel az akaraterővel kell küzdenünk.

Magyar Bianka: – Két kemény Euroliga-selejtezőmérkőzés után vagyunk, amelyeken tényleg mindent kiadtunk magunkból. Emiatt tudtam, hogy tompaság várható az első bajnokin. Csak az első negyedben tudtuk azt nyújtani védekezésben, amit szeretnénk. A következő három negyed nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük, főleg védekezésben éreztem pontatlanságot és enerváltságot, emellett támadásban is nagyon könnyelműek voltunk. A tizenhat eladott labda magáért beszél.

DÁVID KORNÉL KA–VASAS AKADÉMIA 57–80 (12–19, 18–14, 13–24, 14–23)

Székesfehérvár, 400 néző. V: Kapusi, Téczely, Nepp

DKKA: VARGA S. 12/6, MARISA 11, Katona B., LAUFER 10/6, Hegedűs J. 6. Csere: TAKÁCS D. 11/3, Szücs L. 3/3, Papp L. 4, Dávid M. Edző: Szentpáli Gergő

VASAS : DAVIS 17/3, Gelei 2, Boricsics 6, MADÁR E. 13, BUDÁCSIK 9. Csere: Madár K. 7/3, Czirkos 8, JÁHNI 8, Salamon 4, Boros B. 5/3, Kádár 1, Subotic. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–4. 5. p.: 5–10. 8. p.: 5–15. 14. p.: 19–19. 18. p.: 25–27. 22. p.: 34–35. 25. p.: 36–43. 28. p.: 41–48. 32. p.: 45–59. 35. p.: 50–70. 38. p.: 53–74

MESTERMÉRLEG

Szentpáli Gergő: – Teljesen megérdemeltem győzött a rutinosabb és jobb Vasas, látszik az a szisztematikus munka, amit évek óta végez. Az első félidei játékunkért jár a dicséret, mert védekezésben azt kaptam vissza, amit vártam. Ami zavaró volt, a sok eladott labda, amelyekből több pontot is kaptunk. A második félidőben kissé megzavarta a rotációnkat Laufer Gabriella negyedik faultja, ettől függetlenül több volt ebben a játékrészben. Nem szabad megengednünk, hogy az utolsó négy-öt percben kiengedjünk, amikor már eldőlt a mérkőzés, és ne harcoljunk a szabad labdákért!

Nenad Markovics: – Ez volt az első mérkőzésem vezetőedzőként, igazán nem tudtam, mire számíthatok az évad ezen szakaszában. Az első félidőben félénken játszottunk, a nagyszünet után már úgy, ahogy elvárom a csapattól az egész idényben.

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Péntek

NKA Universitas Pécs–Cegléd 103–36

Szombat

ELTE BEAC–Győr 55–113

Sopron–Darazsak 113–31