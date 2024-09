Női kosár NB I: fölényes győzelmet aratott a Győr és a Sopron

A Győr 58 ponttal múlta felül budapesti ellenfelét, míg a soproni összecsapáson a Basket 82 ponttal szerzett többet az újonc Darazsak Sportakadémiánál.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

E.ON ELTE BEAC–SERCO UNI GYŐR 55–113 (11–30, 12–27, 9–30, 23–26)

Gabányi-sportcsarnok, 500 néző. V: Csabai-Kaskötő, Lengyel Á., Sörlei.

BEAC: Rakita 2, MOORE 21/9, Dobó 7, Milkovics 5/3, Ozola 4. Csere: Vég-Dudás 2, Bajzáth 2, Szauter 5, Drahos 7/6, Séllei, Bálint P. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

GYŐR: Angyal B. 10/6, DUBEI 15/3, Ács, TELENGA 23, KISS V. 13. Csere: GARBIN 14/6, DOMBAI 18/6, Wentzel 8/3, GOREE 12, Sághi. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p.: 7–19. 13. p.: 15–38. 16. p.: 17–45. 19. p.: 23–56. 24. p.: 26–70. 28. p.: 28–82. 34. p.: 39–97. 38. p.: 53–105. Kipontozódott: Angyal B. (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Olykor könnyedén használta ki a magasság- és súlybeli fölényét a Győr, nehéz edzésen demonstrálni ezeket a szituációkat. Első számú centerünk sérülés miatt nem tudott pályára lépni, ennek is köszönhetően ellenfelünk magasemberei rengeteg ziccert dobhattak. Jó ritmusú mérkőzés volt, amelyen próbáltunk olyan elemeket gyakorolni, amelyek a jövőbeli céljaink eléréséhez szükségesek.

Cziczás László: – Az elmúlt egy hónapban nagy hangsúlyt fektettünk az erőfejlesztésre, amelyben sikerült is fejlődnünk. Sajnálom, hogy a BEAC elvesztette centerét és nem tudott teljes kerettel kiállni, mi próbáltuk a saját játékunkat játszani. Tetszett a csapatom stílusa és hozzáállása is.



Sopron Basket–Darazsak Sportakadémia 113–31 (32–14, 38–1, 26–11, 17–5)



