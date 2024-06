Kosárlabdaközpontot adtak át Győrben

Régen pezsgő sportélet zajlott Győr belvároshoz közeli városrészében, Adyvárosban, köszönhetően a Grabo-sátornak, amely rengeteg eseménynek adott otthont. Aztán a létesítmény lepusztult...

Jó néhány éve vetődött először fel, hogy a győri női kosarasok birtokba vennék a sátrat és egy remek edzőközpontot alakítanának ott ki. Az események három éve gyorsultak fel, amikor a klub elnöke, Fűzy András Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselővel bekopogtatott Dézsy Csaba András polgármesterhez a felújítás ötletével. Az állami sportirányítás és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is a jó ügy mellé állt és TAO-források bevonásával, mintegy 900 millió forintos beruházás készült el. Az eredmény pedig egy tökéletesen felszerelt, komfortos, tágas kosárlabdaközpont lett.

„A legfontosabb cél, hogy minél több fiatal sportoljon, a modern létesítményekkel valódi alternatívát kínáljunk a fiataloknak. Ezért is üdvözlendő ez az új sportközpont, mely kívánom, hogy minél szélesebb körben szolgálja Győr sportéletét, hozzájárulva ezzel az egészséges sportoló nemzethez” – mondta a megnyitón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

„A saját edzőközpont gondolata hat éve fogalmazódott meg bennünk – kezdte Fűzy András. – Új építésű sportcsarnokban gondolkodtunk, de miután a TAO-források korlátozva lettek a koronavírus-járvány idején, megkerestem a város vezetését, és csökkentett költségvetéssel a nagyon rossz állapotban lévő Grabo-sátor felújítására tettem javaslatot. Erre zöld utat kaptunk, és végül nem eltérve az alapszerkezeti elemektől, de mostanra teljesen felújítottuk a létesítményt.”

Az épületnek nincs olyan pontja, amit ne újítottak, cseréltek volna ki az építkezés során. Csak a fő falak maradtak meg. Megoldották a hűtés-fűtés rendszerét, úgy, hogy a távhőszolgáltatásra csatlakoztak rá. Az elektromos hálózatot is bővítették, hiszen komoly gépészetet kell működtetni, a pályavilágítás lumenszáma is versenysportra alkalmas, a légcserélőkkel a párátlanítást oldják meg, védve ezzel a parkettát, mely megfelel a nemzetközi szövetség, a FIBA szabványának. Mindezek mellett raktárt, öltözőket, vizesblokkokat, konditermet, lelátót, női-férfi mellékhelyiséget is kialakítottak az épületben. Fontos eleme a beruházásnak, hogy a parkolók számát bővítették a lakosság számára is. A győri női kosárlabdázás otthona közösségi célokat is szolgál majd, így délelőttönként a környező iskolák a napi testnevelésre használhatják a csarnokot, az esti órákban pedig a lakosságnak is nyitva lesz a létesítmény.

Távolabbi cél, hogy közelebb hozzák a sportágat az itt lakókhoz, egy-egy bemutatómeccs szervezésével hívnák fel a figyelmet a csapatra, illetve a saját rendezvényeiknek is helyszíne lehet az új csarnok, melyet 15 évig csak sport célra lehet használni, és ami marad az önkormányzat tulajdonában, az UNI Győr NKA azt határozott ideig üzemelteti, használja.