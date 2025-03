Idegenbeli győzelemmel zárt a Sopron, megnyerte az alapszakaszt a női kosárlabda NB I-ben

A Sopron a korábbi bravúros miskolci győzelmének köszönhetően előzte meg a DVTK Hun-Thermet, amely mögött az NKA Universitas Pécs végzett harmadikként. A Serco Uni Győr az elmúlt hetekben teljesen összeomlott, a DVTK otthonában vasárnap este kiütéses, 36 pontos vereséget szenvedett, így csak a negyedik lett.

A negyeddöntőben a Sopron ellenfele az utolsó kör ki-ki mérkőzésén a DKKA-t felülmúló VBW CEKK Cegléd lesz, a DVTK a Vasas Akadémiával csap össze, a Pécs a TFSE-MTK-val küzdhet meg a négy közé jutásért, míg a Győr a Tarr KSC Szekszárddal néz farkasszemet.

A párharcok az egyik fél második sikeréig tartanak.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 22. (UTOLSÓ) FORDULÓ

TARR KSC SZEKSZÁRD–SOPRON BASKET 56–63 (18–24, 10–19, 15–11, 13–9)

Szekszárd, 800 néző. V: Földházi, Söjtöry, Nyilas

SZEKSZÁRD: Bernáth 6, Boros J. 4, Holcz 2, WESTBELD 13/3, Higgins 1. Csere: Szücs G. 7/3, BEJEDI 14/3, Mányoky 2, Piestrzynska 7/3. Edző: Magyar Bianka

SOPRON: Reid 4, Laczkó S., Friskovec 9/3, BROOKS 18/3, MONROE 14. Csere: Papp K. 3/3, BÖRÖNDY 11, Krivacsevics, Varga A. 2, Pavlopulu 2, Rokob, Sitku. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–8. 5. p.: 10–10. 8. p.: 18–19. 13. p.: 20–31. 15. p.: 21–35. 18. p.: 22–39. 24. p.: 32–47. 28. p.: 36–52. 30. p.: 43–54. 32. p.: 45–54. 36. p.: 45–58. 38. p.: 52–58

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – A kezdéssel nem vagyok elégedett, tudtuk, hogy a Sopron fáradtabb lesz a csütörtöki nemzetközi kupaszereplése miatt, mégis frissebbnek tűntek a vendégjátékosok. A félidőben változtattunk, aminek meglett az eredménye, hiszen csak húsz pontot kaptunk. Ugyanakkor azokat a momentumokat sajnálom, amikor közelebb tudtunk volna kerülni az ellenfélhez, de kulcsszituációkban visszajöttek az egyénieskedések, ezen kell változtatni a szünetben. Az évad legfontosabb szakasza következik, az utolsó három mérkőzésen látszott, hogy előreléptünk.

Gáspár Dávid: – Örülök az alapszakasz-elsőségnek, sokat dolgoztunk ezért az edzéseken. A játékosok teljesítménye előtt meg kell emelnem a kalapot, viszont azt is látni kell, hogy megadtuk magunkat a fáradtságnak. Az ezen a mérkőzésen mutatott játékunk a legrosszabb volt az idény során a borzasztó dobószázalékkal és tizenhét eladott labdával. Alacsony volt a színvonal, nem ilyen kosárlabdát szeretnék játszani. A rövid pihenő után azon dolgozunk, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el a rájátszásban.

DVTK HUN-THERM–SERCO UNI GYŐR 94–58 (20–25, 23–14, 28–16, 23–3)

Miskolc, 1800 néző. V: Goda, Györfy R., Jakab

DVTK: Miklós M. 5/3, CHARLES 22/9, LELIK 15/9, Toman P. 8/6, GRIGALAUSKYTE 8. Csere: M. Jovanovics 11/6, KÁNYÁSI 13/9, Aho N. 3, Aho T., TADIC 9, Tenyér. Edző: Völgyi Péter

GYŐR: Angyal 3/3, Ács 2, Dubei 9/3, DOMBAI 15/9, KISS V. 16/6. Csere: Ruff-Nagy, Bach 5/3, Garbin 3, Goree, Mészáros Á. 3/3, Telenga 2. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 7. p.: 15–14. 9. p.: 18–19. 10. p.: 18–25. 12. p.: 25–25. 13. p.: 25–28. 14. p.: 31–28. 15. p.: 36–30. 18. p.: 36–34. 19. p.: 41–37. 22. p.: 50–41. 23. p.: 53–43. 24. p.: 56–48. 26. p.: 65–48. 29. p.: 71–55. 32. p.: 74–55. 34. p.: 74–58. 36. p.: 79–58. 38. p.: 86–58. 39. p.: 91–58

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Nagyon régóta vártunk arra, hogy ilyen hangulatú meccset tudjunk játszani, köszönjük a szurkolóknak, hogy végig velünk voltak. Szorítottunk a védekezésünkön egyet az elmúlt időszakhoz képest, és nagyon örülök, hogy húsz támadólepattanót szereztünk, illetve hogy volt huszonnégy gólpasszunk. Az első negyedben kihagyott ziccerek elbizonytalanítottak minket, de utána a támadójáték és a védekezés is rendben volt. Nagyon jó lenne, ha ezt tudnánk hozni az évad folytatásában is.

Cziczás László: – Teljesen megérdemelték a győzelmet a hazaiak, amivel az alapszakasz második helyét is megszerezték. Amíg bírtuk erővel a bombaerős Diósgyőrrel szemben, addig méltó ellenfelek voltunk, aztán átrobogott rajtunk a hazai csapat. Minden beesett neki, nekünk pedig elment az önbizalmunk. Bár nehéz helyzetben vagyunk, az ág is húz bennünket, de a sportembereknek ilyenkor kell felállni.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 83–51 (24–13, 25–17, 18–13, 16–8)

Pécs, 300 néző. V: Győrffy P., Gruber, Nepp

PÉCS: Tóth O. 2, HELD 15/9, ZSEBE-WENINGER 13/9, Olawuyi 3, REISINGEROVÁ 11/3. Csere: STUDER 10/3, TÖRÖK 7/3, Halmágyi, Romeo 6/6, Kiss A. 4, JOSEPOVITS 12. Edző: Djokics Zseljko

VASAS: DAVIS 14/6, SZERENCSÉS 11/3, Jáhni 4, Gelei 8, Molnár-Budácsik 2. Csere: Madár K. 3, Kádár 3, Salamon 3, Kendelényi 3, Boros B., Szoboszlai. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 6. p.: 8–6. 7. p.: 13–9. 13. p.: 26–15. 16. p.: 39–23. 24. p.: 58–35. 27. p.: 58–40. 33. p.: 70–45. 36. p.: 78–47

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Remekül teljesítettünk az alapszakaszban. Ezen a mérkőzésen több taktikai elemet gyakoroltunk. Nem vagyok elégedett a sok eladott labdával, de ha most tökéletesen játszottunk volna, akkor nem lenne mit gyakorolnunk a jövő heti edzéseken.

Nenad Markovics: – Fizikai hátrányban vagyunk a legjobb négy közé tartozó csapatok ellen. Több hiányzónk is van, ezért a mérkőzésen junior játékosokat is be kellett vetnünk. Jól küzdöttünk, de követtünk el hibákat is, ezek egy része a tapasztalatlanságból fakadt.

TFSE-MTK–E.ON ELTE BEAC 75–56 (21–15, 26–14, 18–10, 10–17)

Csörsz u., 150 néző. V: Csabai-Kaskötő, Földesi M., Csák

TFSE: DÚL P. 13/6, SZABÓ F. 10/3, GYÖNGYÖSI 10/6, Tóth F. 6/3, Prechtel 9. Csere: Gábor 3, MANIS 9, PUSZTAI P. 10, Dúl T., Király A., Vígh B. 5/3. Edző: Hegedűs Péter

BEAC: Rakita 7/3, M. MOORE 16, DOBÓ 11/3, Koch 3, Ozola 10/6. Csere: Vég-Dudás 2, Bajzáth 2, Drahos 3/3, Bálint P. 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 8. p.: 16–12. 13. p.: 28–20. 17. p.: 41–27. 23. p.: 54–31. 27. p.: 59–35. 33. p.: 69–41. 38. p.: 73–50

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Elnézést szeretnénk kérni az apróbb csúszásért, amihez hamar és jól sikerült alkalmazkodnunk. Igyekeztem mindenkinek nagyjából megfelelő játékidőt biztosítani, forgatni a csapatot. A sikerhez mindenki hozzá tudott tenni apróságokat. A hétfői pihenőt követően készülünk a pécsi Győr elleni Magyar Kupa-elődöntőre. A rájátszással később foglalkozunk, most minden figyelmünket a következő napokra összpontosítjuk.

Mészárosné Kovács Andrea: – Nagyon sok pontot, összesen huszonnégyet kaptunk eladott labdákat követően, ezzel az egész idényben problémánk van. Az előrelépéshez jobb egyéni teljesítményekre lesz szükségünk a playoutban, mindenkinek éreznie kell a felelősséget a megszerzett labdákat követően.

BKG-PRIMA NATURA SZIGETSZENTMIKLÓS–DARAZSAK SPORTAKADÉMIA 82–69 (22–16, 21–20, 27–17, 12–16)

Szigetszentmiklós, 200 néző. V: Rácz Zs., Németh P., Téczely

SZIGETSZENTMIKLÓS: MINGO 8, CSOMA 10, VÁRI 16/6, LITTLE 19, JUHÁSZ A. 22. Csere: Vincze N., Zsámár P. 3/3, Rozmán 1, Kovács K., Zsámár L. 3/3. Edző: Armaghani Ármin

DARAZSAK: Völgyi L. 4/3, Gergő 5, Bagó-Kovács G. 13/9, TOMAN D. 14/3, Janzsó. Csere: CSAPLÁR-NAGY 10, Horváth Boglárka 8/6, TOMAN R. 8, Erdélyiová 2, Szikszai 5/3. Edző: Szrdjan Radulovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–3. 8. p.: 20–12. 13. p.: 28–20. 17. p.: 38–28. 23. p.: 49–38. 27. p.: 57–48. 32. p.: 72–53. 38. p.: 78–67

MESTERMÉRLEG

Armaghani Ármin: – Fejet kell hajtsak a Soproni Darazsak csapata előtt. Fantasztikus edzővel dolgozik fantasztikus rendszerben. Végre átszakadt a gát és tudtunk nyerni. Azt gondolom, hogy most is hasonló hibákat követtünk el, mint az olyan mérkőzéseken, amelyeken a zsebünkben volt a győzelem. Amikor jó periódusaink vannak, utána kiengedünk, nem futunk vissza, nem védekezünk jól, sok butaságot csinálunk, így tud folyamatosan visszajönni az ellenfél. A playoutban szeretnénk minden mérkőzést megnyerni és a lehető legjobb helyen zárni.

Szrdjan Radulovics: – A probléma az volt, ami az egész évadban jellemez minket, hogy nem tudjuk tartani a fókuszt és nagyon sok hullámvölgyünk van egész mérkőzésen belül. Egy fiatal csapatnál ez természetes. Ez volt az egyik fő oka a vereségnek, a másik pedig a két csapat dobóteljesítménye közti különbség.

VBW CEKK CEGLÉD–DÁVID KORNÉL KA 88–73 (25–13, 13–25, 26–12, 24–23)

Albertirsa, 198 néző. V: Fodor, Varga-Záray, Nagy Zs.

CEGLÉD: Farkas P. 7/3, Albert 7/3, MABREY 13/3, BLACKWELL 30/9, BARNAI 14. Csere: Szirony 15/9, Szerelem-Kobolák, Czank 2. Edző: Földi Attila

DKKA: MARISA 26/18, Varga S. 5/3, Takács D. 2, Laufer 11, P. Johnson 13/3. Csere: Hegedűs J. 8/6, Dávid 3, Szücs L. 5/3, Katona B., Milis, Drávecz, Papp L. Edző: Szentpáli Gergő

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–4. 8. p.: 21–8. 13. p.: 27–23. 15. p.: 27–26. 18. p.: 36–29. 21. p.: 38–38. 23. p.: 42–44. 29. p.: 62–48. 33. p.: 73–55. 36. p.: 78–62

Kipontozódott: Blackwell (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Nem hiszem, hogy sokan vártak minket a rájátszásba, még én sem hittem benne minden pillanatban, de ahogy haladtunk előre, mindent megtettünk érte és minden lehetőséget kihasználtunk. Elismerésem a játékosaimnak és köszönöm azoknak a szurkolóknak, akik hétről hétre egyre nagyobb számban biztattak minket.

Szentpáli Gergő: – A második negyed nagyon jó volt, vissza tudtunk jönni a meccsbe, de nagyon rosszkor jött a félidő, mert megtörte a lendületünket. Mabrey védését jól oldottuk meg, de a magas posztokon végig problémáink voltak. A második félidőben kijött, hogy melyik a rutinosabb, tapasztaltabb csapat, de összességében büszke vagyok a játékosaimra, mert nagyon szép alapszakaszt futottunk.