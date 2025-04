Feszültség, hetesek és Sako-bravúrok után ismét a négyes döntőben a Győr

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Győri Audi ETO KC–HB Ludwigsburg (német) 29–22 (13–10)

Győr, Audi Aréna. Vezette: Ismailj Metalari, Nenad Nikolovszki (macedónok)

Továbbjutott: a Győri Audi ETO KC, kettős győzelemmel, 54–46-os összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

„Mikor kezdődik a mérkőzés?” – kérdezte a 14/B járat sofőrje, miközben sorra szálltak fel az zöld-fehér mezes szurkolók a zsúfolásig telt buszra a győri vasútállomáson. A kérdésre kétféle választ lehetett adni, ugyanis az utasok egy része az ETO Parkba tartott, ahol a tavasszal még veretlen futballcsapat fogadta fél 6-kor a paksiakat. Fél órával a kezdőrúgást követően néhányszáz méterre a női kézilabdázókra várt sorsdöntő visszavágó a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ugyanis amennyiben a címvédő kisalföldi csapat nem kap ki a tavalyi döntős ellenfelétől, sorozatban kilencedik alkalommal jut be a sorozat négyes döntőjébe.

A németországi odavágót drámai körülmények között, elsősorban kiválóan teljesítő Sandra Toftnak köszönhetően – a kapus negyven százalékkal védett – Kristina Jörgensen időn túli hétméteressel az ETO nyerte meg. Jelezte is az együttes vezetőedzője, Per Johansson, hogy a Ludwigsburg sokkal jobban játszott, mint a két csapat legutóbbi találkozóján, akkor Győrben meggyőző játékkal 32–19-re nyert a címvédő. A hazaiak keretéből Estelle Nze Minko és Fodor Csenge maradt ki.

Azon a már említett februári mérkőzésen egyszer sem vezetett a Ludwigsburg, ezúttal viszont a németek találtak be először, ráadásul Győri-Lukács Viktória kétperces kiállítást kapott. Emilie Hovden még emberhátrányban egyenlített, Jörgensen hétméteresével már az ETO vezetett, a dán irányítónak ez volt a 100. találata győri mezben. Keményen védekezett a hazai csapat, Sako egymás után kétszer is hárított, a ludwigsburgi kapuban Johanna Bundsen sem maradt el tőle, ám Dione Housheerrel szemben már ő is tehetetlen volt, a 12. percben már 5–2-re vezetett a hazai együttes.

6–3-nál a hazai és a vendég kispad szólalkozott némiképp össze a feszült hangulatú összecsapáson, a játékvezető sárga lapot mutatott fel a Ludwigsburg másodedzőjének. Kelly Dulfer kiállítása esélyt teremtett a felzárkózásra, egyre csökkentette hátrányát Faluvégi Dorottya csapata. Elő is került Johanssonnál a tábla, a következő támadásból értékesített hétméteressel és kiharcolt emberelőnnyel jött ki a Győr, de egy-két gólosnál nagyobb előnyt nem sikerült kiharcolni.

A 23. percben a svéd szakember kikérte a maga idejét, az eddigi legjobb győri meccsét játszó Jörgensen ötödször zörgette meg Bundsen kapuját, ám a háromgólos vezetés nem tartott sokáig, a korábbi győri Faluvégi második találatát szerezte. Johansson is sárgát kapott, miután hevesen reklamált a játékvezetők ítélete nyomán. Az első félidőben a vendéggólok közel fel büntetőből született… A 28. percben már a hatodikat lőhették a németek, de a kapufa ezúttal kisegítette a hazaiakat. Rju Un Hi kiállításával emberhátrányban fejezte be az első félidőt az ETO, Kristine Breistöl időn túli szabaddobása kimaradt a végén, 13–10-es állással vonulhattak szünetre a felek.

Mi mással kezdődhetett volna a második félidő, mint ludwigsburgi hétméteressel, Jenny Helen Carlson nem hibázott, a túloldalon Győri-Lukács gondoskodott a háromgólos különbségről, a szélső ziccerből talált be. Vérszemet kapott az ETO, érezték a hazaiak, hogy itt a lehetőség kialakítani egy nagyobb előnyt, Sako és a kapufa mellett Housheer és Bruna de Paula is tett ezért, a 39. percben 18–13-ra vezettek a hazaiak.

Tudták a győriek, hogy nem szabad hátradőlni, Johansson vázolta is a taktikát, a szervezett védekezés mellett hatékony helyzetkihasználás is kellett, hogy ne ismétlődjön meg a múlt vasárnapi meccsen látott gólszegény periódus. A 49. percre így is visszaállt a háromgólos különbség, Rju Un Hi ziccere után ráadásul Breistöl kapott két percet, ez volt az ötödik győri kiállítás a meccsen. A támadás végén megint ludwigsburgi hétméteres következett, Carlson értékesítette is, a hajrára 24–21-es hazai vezetéssel fordultak a felek.

Sorra hibázta el helyzeteit a vendégcsapat, miközben Bo van Wetering és Győri-Lukács is betalált, a győri álmok kezdtek valósággá válni. „Igen, igen, igen” – üvöltötte a hangosbemondó három és fél perccel a vége előtt, amikor Sako hárított 27–21-nél egy Ludwigsburg-támadás végén. Az érdemi kérdések eldőltek, önfeledten ünnepelhetett csapat és a közönség, az ETO győzelme és továbbjutása egyetlen percig sem forgott veszélyben, a végeredmény 29–22.

Az ETO ezzel egyedüli magyar csapatként sorozatban kilencedszer lesz ott a budapesti négyes döntőben, és hetedszer nyerheti meg a Bajnokok Ligáját.

PERCRŐL PERCRE