Filipovity Márkó: Nem így terveztük...

Tulajdonképpen senki sem lepődött meg, amikor a férfibajnokság bronzérmese, az Arconic-Alba Fehérvár hétfőn bejelentette, hogy kétéves szerződést köt Filipovity Márkóval. A 27 éves magyar válogatott erőcsatár négy évet játszott légiósként Olaszországban (Pesaro), Spanyolországban (Obradoiro), Törökországban (Belediyespor), Németországban (Chemnitz) és Brazíliában (Flamengo), majd februárban hazatért Kaposvárra, nevelőklubjához. Noha rögtön kulcsember lett, a Kometa kiesett a B-csoportba.

„Sajnos kiestünk, nem így terveztük, amikor hazajöttünk Brazíliából – mondta a Nemzeti Sportnak Filipovity. – Majdnem négy évet töltöttem el az Albánál, és mivel Magyarországon kevés hely van, ahová szívesen mennék, nem volt kérdés, hogy visszatérek. A családot is számításba kell vennem, feleségem és hat hónapos kislányom van. Fehérvár központi hely, egy órára az otthontól, a szüleimtől. Kicsit gondolkodtam rajta, maradjak-e, de a B-csoportban nem akartam játszani. Öt év után jöttem haza Kaposvárra, a részletekbe nem akarok belemenni, de elsősorban a család miatt. Élveztük, hogy egy városban élünk, úgy rendezkedtünk be, sokáig maradunk. Ilyen a sport, improvizálnunk kellett és a külföldi folytatás most nem volt opció. Az Alba ígéretesen alakul, nagyon várom, hogy Vojvoda Dáviddal együtt játsszak, eddig csak a válogatottban voltunk csapattársak. Az Albában sokan szeretnének játszani, a legstabilabb magyar klubok egyike.”

Információink szerint több honi egyesület is szerette volna átigazolni Filipovityot, ám neki csak az Alba jöhetett szóba.

„Ismerem a várost, a klubot, tudom, mi hol van, ez is számít – folytatta a válogatott kosaras. – Az elmúlt években sokat tanultunk, tapasztaltunk, de már családfő is vagyok, és olyan légkört szeretnék otthon, ami ideális és erre nagyszerű hely Székesfehérvár. Hét évvel ezelőtt a bajnokságot és a kupát is megnyertük, de nem ezt emelném ki, hanem a klubot, ahol minden adva van ahhoz, hogy jól érezze magát a játékos, fejlődjön, elérjen valamit, mindig van megfelelő motiváció. A spanyol Alejandro Zubillaga vezetőedzővel már beszéltem a szerepemről, ő a következő évben érkezett, miután én átigazoltam a Falcóba, így nemigen ismerjük egymást, de erre lesz időnk. Nem akarok nagy szavakkal dobálózni, annak örülnék, ha győztes mentalitású csapat alakulna ki Fehérváron, aminek a nézők is részesei, mi pedig élvezzük a játékot”.

Filipovity szerdától részt vesz a magyar válogatott egyhetes székesfehérvári összetartásán. A szlovén Gasper Okorn szövetségi kapitánnyal a Falcónál már dolgozott együtt, és a keret folytatja a felkészülést a törökök elleni novemberi Európa-bajnoki selejtezőre.

Filipovity Márkó a 2023–2024-es idény első felét a brazil Flamengónál játszotta le, ahol a bajnokságban átlagban 24 perc alatt 11.4 pontot és 4.7 lepattanót szerzett. Februárban hazatért Kaposvárra, és azonnal húzóember lett. Az erőcsatár 14 mérkőzésen 34 percet töltött átlagban a parketten, ezalatt 16.4 pontot és 8.1 lepattanót szorgoskodott össze. Idénycsúcsát tavaly novemberben a Brasilia elleni győzelem (92–55) során érte el, ekkor 26 pontot dobott, ettől egy ponttal maradt el az Oroszlány ellen elveszített (84–102) alapszakaszmeccsen március közepén. Ponterős hazatérés