Hat vereség után győztek a pécsiek a férfi kosárlabda NB I-ben

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–NKA UNIVERSITAS PÉCS 63–80 (19‒23, 17‒17, 18‒18, 9‒22)

Kecskemét, 300 néző. V: Benczur, Makrai, Horváth Cs.

KECSKEMÉT: Wittmann 4, Rakicsevics 11/9, Ivkovics M. 3, Lee 12, KARAHODZSICS 11/3. Csere: SEPPÄLÄ 14/9, Schöll 2, Tóth B. 6, Kelenföldi, Ladovszky. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

PÉCS: DURHAM 20/12, Bor 3/3, ABELL 22, Durmo 18/3, Bacsovics 13. Csere: Kerpel-Fronius G., Brbaklics 4, Meleg, Rátgéber, Scherer. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0‒13. 6. p.: 3‒17. 9. p.: 15‒23. 13. p.: 23‒28. 16. p.: 27‒30. 17. p.: 32‒34. 23. p.: 38‒49. 26. p.: 46‒51. 29. p.: 54‒54. 33. p.: 58‒65. 36. p.: 59‒75. 39. p.: 63‒77. Kipontozódott: Tóth B. (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: ‒ Nem játszottunk jól. Az elején fásultak voltunk, el is ment a Pécs, utána utolértük. Látszik, hogy nekünk az elmúlt két hétben négy nagy mérkőzést is le kellett játszanunk. A tiszta dobások nem mentek be.

Csirke Ferenc: ‒ Hatvereséges szérián vagyunk túl, ez meg tudja viselni a csapatot. Elég jó formában lévő Kecskemétet győztünk le. Talán az is döntő volt, hogy mi frissebbek voltunk. A hazaiak kétszer is nagyon szépen visszajöttek a mérkőzésbe, hiába volt nagyobb előnyünk, de szerencsére sikerült megnyerni a találkozót.

SZTE-Szedeák–DEAC 74–85 (21–25, 12–26, 25–17, 16–17)

Jegyzőkönyv később…

A szombati program

15.15: Körmend–Sopron

17.00: Alba Fehérvár–Falco

18.00: Szolnok–Zalaegerszeg

18.00: Atomerőmű–Oroszlány

18.00: PVSK–Honvéd