Kerékpár: a Kometa 2025-től már nem névadó szponzorként támogatja Contadorékat

A kaposvári székhelyű húsipari vállalat 2018 óta támogatja az Alberto Contador és Ivan Basso nevével fémjelzett, ebben az idényben Polti Kometa néven szerepelt csapatot, amely ezalatt kontinentális szintről prokontinentálisra lépett előre.

Giacomo Pedranzini, a cég ügyvezető igazgatója a kezdeteket felidézve az MTI-nek arról beszélt: finom és egészséges élelmiszert készítenek, amit fontosnak tartanak a társadalom egészségének megőrzése, elősegítése szempontjából, a célhoz, a várható élettartam növeléséhez ugyanakkor az aktív életmódot is fontosnak tartják. Az ehhez szükséges motiváció megteremtéséhez hozzájárult a két bajnok, illetve az általuk közvetített üzenet az egészséges táplálkozásról.

„A mottónk az, hogy a szó elszáll, míg a jó példa magával ragad” – szögezte le Pedranzini, aki úgy véli, a vállalatnak megérte a csapat mellett eddig eltöltött hét idény. Dina Márton 2019-től 2022-ig, Fetter Erik 2020-tól az idei szezon végéig erősítette a csapat felnőttkeretét, amelynek utánpótlásában is megfordult több magyar bringás. Az már nyáron hivatalossá vált, hogy a VisitMalta névadó szponzorrá lép elő a jövő évtől, végül 2025-től Polti-VisitMalta néven folytatja szereplését a csapat, amely mellett névadó szponzorként ugyan nem marad a Kometa, de továbbra is támogató lesz.

„Talán nem pontosan azokat a célokat értük el, amelyeket az induláskor kitűztünk, összességében viszont még többet is elértünk, mint amire számítottunk. Ha komolyan csináljuk, mindig valami jót lehet elérni, úgy gondolom, ez történt ebben az esetben is – fejtette ki Giacomo Pedranzini. – Örülök, hogy nemcsak a Kometa számára teremtünk értéket, hanem remélhetőleg egész Magyarországnak is. Hatalmas nemzetközi sportesemény, a Giro d’Italia Grande Partenza megrendezésében segítettünk, amely az egész világnak bemutatta a gyönyörű magyar vidéket és a fővárost is.”

Hozzátette: az olasz háromhetes körverseny 2022-es magyarországi Nagy Rajtját követően egyre több kerékpárút épült az országban, hozzájárulva a kerékpáros turizmus fejlődéséhez, illetve idén immár második évben rendezték meg a BalatonFondót. Arra is kitért: nem csupán a kerékpársportot támogatja a vállalat, hanem például több futóversenyt, illetve immár két éve a kaposvári kosárlabdacsapatot is, annak ellenére, hogy az időközben kiesett a férfi NB I-ből.