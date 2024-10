Újabb versenynap, újabb UAE-siker a horvátországi körversenyen

HARMADNAPRA MEGÉRKEZETT az eső Horvátországba, a szervezők így módosítottak is az előzetesen megadott útvonalon, a szakasz 64.5 kilométerrel arrébb, Novi Vinodolskiban indult, és a Kvarner-öböl mentén Fiumén keresztül értek a Monarchia korának népszerű üdülővárosába, Abbáziába. Nem állt rajthoz az egy nappal korábbi bukása miatt az Ineos brit versenyzője, Joshua Tarling. Együtt haladt a mezőny az első kilométereken, majd Artem Shmidt indított egy támadást, de rövid idő alatt beérték. Az első emelkedőt Axel van der Tuuk hozta el, a holland kerékpáros vezeti is a hegyi pontversenyt.

53 kilométerrel a vége előtt a német Kim Heiduk indított támadást, az Ineos versenyzőjéhez csatlakozott az UAE-s Brandon McNulty, tíz kilométer alatt 40 másodperces előnyt építettek ki, majd az amerikai kerékpáros le is hagyta Heidukot. Csapattársa, Tadej Pogacar vasárnap hasonló körülmények között nyerte meg a világbajnokságot. McNulty győzelmét leginkább az időjárás veszélyeztette, ki is cserélte kerékpárját, de ez is belefért, később a cseh Pavel Bittner bukott, de tudta folytatni a versenyt. McNulty elhozta az abbáziai, rövid, de 11.9 százalékos emelkedőt, a városi körre 26 másodperces előnnyel fordulhatott, amelyet meg is őrzött a befutóra, sikerével pedig összetettben is élre állt. Mögötte csapattársa, a baszk Igor Arrieta végzett a második helyen, a harmadik pedig a dán Tobias Lund Andresen lett.

A két magyar induló közül Dina Márton ezúttal nem a főmezőnnyel együtt, hanem 13:28 perces hátránnyal érkezett meg, ezúttal Peák Barnabás mögött ért be. A Cro Race pénteki szakaszán Krk szigetén rajtolnak a versenyzők és 160.5 kilométer megtétele után Labinban érnek célba. A körverseny vasárnap Zágrábban zárul.

CRO RACE

3. szakasz (Novi Vinodolski–Opatija, 89.5 km): 1. Brandon McNulty (amerikai, UAE) 1:47:33, 2. Arrieta (spanyol, UAE) 26 másodperc hátránnyal, 3. Andresen (dán, DSM-Firmenich) 26 mp h, …85. Peák Barnabás (Adria Mobil) 13:28 p h., …94. Dina Márton (ATT Investments) 13:28 p h.

Az összetett állása: 1. McNulty 7:56:38 óra, 2. Lonardi (olasz, Polti Kometa) 30 mp h., 3. Andresen 36 mp h., … 81. Dina 13:28 p h., … 100. Peák 18:28 p h.