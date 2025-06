Groenewegen nyerte meg a szlovén kör pénteki sprintjét

A 172 kilométeres távon négy kilométer híján sikeresnek bizonyult egy 160 kilométeres szökés, utolsóként Nejc Komacot érte utol a mezőny. A végén sprintbefutó döntött, az idei Tour de Hongrie székesfehérvári sprintjét is megnyerő Groenewegen az első szakaszhoz hasonlóan ezen is diadalmaskodott, ahogy az ormozi befutón nyert már 2023-ban és 2024-ben is.

A mezőny két magyarja, Pakot András és Dina Márton a győztessel azonos idővel, a főmezőnnyel ért célba.

Az összetett élcsoportjában nem volt változás, a versenyt a szombati első kategóriás hegyi befutó döntheti el, amikor Mariborból indulva 175 kilométert tesznek meg Goltéig.

31. SZLOVÉN KÖRVERSENY

3. szakasz (Majsperk–Ormoz, 172 km): 1. Dylan Groenewegen (holland, Jayco AlUla) 3:57:48, 2. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE Team Emirates) azonos idővel, 3. Phil Bauhaus (német, Bahrain-Victorius) a. i., …41. Pakot András (Pierre Baguette Cycling) a. i., …71. Dina Márton (Euskaltel-Euskadi) a. i.

Az összetett állása: 1. Fabio Christen (svájci, Q36.5 Pro Cycling Team) 11:31:15 óra, 2. Anders Halland Johannessen (norvég, Uno-X Mobility) 16 mp h., 3. Tao Geoghegan Hart (brit, Lidl-Trek) 21 mp h., …39. Dina 1:18 p h., …82. Pakot 17:34 p h.