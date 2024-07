Tour: először nyert Anthony Turgis háromhetesen szakaszt, Pogacar hiába támadott

A mini Strade Bianchinak becézett murvás etappal folytatódott a Tour de France vasárnap, s a szakasz a várakozásoknak megfelelően totális őrületet hozott Troyes környékén. A start után óriási tempóval vágott neki a mezőny a 199 kilométeres távnak, az első óra több mint 48 kilométeres óránkénti átlagsebességet hozott, ám a nagy tempó ellenére is folyamatosak voltak a támadások, előbb egy ötfős szökés tudott meglépni, aztán erre többen felugrottak a mezőnyből, többen visszaestek a pelotonba, majd az előny 50 kilométer után nőtt először fél perc fölé, amikor az akkor éppen 10 fős csoport vezetett. Ez a társaság folyamatosan a mezőny előtt tudott maradni, amelynek élén az összetettet vezető Tadej Pogacar a murvás szakaszokon többször is megpróbálta három nagy vetélytársát faképnél hagyni, ám a végeredményt tekintve nem járt sikerrel. Az összetett negyedik helyén álló Primoz Roglic három alkalommal is leszakadt a sárga trikós csoportjáról, ahogy a harmadik helyen álló címvédő Jonas Vingegaard-nak is akadt gondja, fél távnál hátsó defektet kapott, ezért csapattársával, Jan Tratnikkal kerékpárt kellett cseréljen, de ő is visszaért hamar Pogacar közelébe. Remco Evenepoel sem úszta meg probléma nélkül, ő úgy hatvan kilométerrel a vége előtt rosszul helyezkedett az egyik murvás rész bejáratához érve, és a torlódás miatti forgalomban lemaradt az élbolyról. Ez pedig – mármint a murvás bemeneti torlódás – korántsem volt ritka, volt olyan murvás rész, amelynél megtorpanó, megálló kerékpárosok az emelkedő úton el sem tudtak indulni, így futva tolták felfelé a kerékpárt, míg el tudták kezdeni tekerni.

Pogacar először 90 kilométerrel a cél előtt támadta meg az esélyesek csoportját, ám Vingegaard és Evenepoel is tartotta a tempóját, 77 kilométerrel a vége előtt pedig utóbbi indult meg, ám a másik kettő ismét résen volt. Ekkor egyébként a hármas fel is ért a szökevényekre, Pogacar és Vingegaard viszont nem állt be segíteni a szökevények csoportját, így a trió visszamaradt a korábbi csoportjához. Bő húszassal a vége előtt megint a sárga trikós szlovén támadott, erről Evenepoel lemaradt, Vingegaard azonban nem, ám a dán most sem állt be segíteni, így ebből az akcióból sem lett semmi.

Ami az élen haladókat illet: a gravel szakágban Európa-bajnok belga Jasper Stuyven bő tíz kilométerre a céltól megpróbált meglógni, s majdnem sikerült is meglepnie a társakat, de 900 méterrel a cél előtt befogták, s ekkor Ben Healy indult meg, ám az ő támadása sem volt sikeres – a kiscsoportos sprintet a legjobban bíró Anthony Turgis nyerte meg. A 30 éves francia pályafutása első szakaszgyőzelmét aratta háromhetes versenyen.

TOUR DE FRANCE

9. SZAKASZ (Troyes–Troyes, 199 km)

1. Anthony Turgis (francia, TotalEnergies) 4:19:43 óra

2. Tom Pidcock (brit, INEOS Grenadiers) azonos idővel

3. Derek Gee (kanadai, Israel - Premier Tech) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 35:42:42 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Soudal - Quick-Step) 33 mp h.

3. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 1:15 p h.

4. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:36 p h.

A hétfői pihenőnap után kedden az Orléans és Saint-Amand-Montrond közötti 187.3 kilométeres táv letekerése vár a kerékpárosokra. A Tour július 21-én – a nyári olimpia miatt története során először nem Párizsban vagy annak környékén – zárul a Monaco és Nizza közötti egyéni időfutammal.