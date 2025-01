Sportkönyvtár: Olvassuk irgalommal!

Kit érdekel egy budapesti kiscsapat száz évvel ezelőtti élete? – játszhatnánk az ördög ügyvédjét az „E-betűsök” az első osztályban című könyvet a kezünkbe véve, hiszen a téma első látásra igencsak marginális: a kötet a BEAC futballcsapatának élvonalban töltött két idényét (1924–1925, 1925–1926) és a sikerévek előzményeit mutatja be. Ami mégis általános érvényűvé emeli a feljutás 100. évfordulója apropóján kiadott munkát, az a benne megmutatkozó jellemző futballkorkép és legalább ennyire a szerző hűvös szenvedélyessége. Nincs itt ellentmondás, Kovács Gergely, a BEAC labdarúgó-szakosztályának vezetője ugyanis a Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdász-politológus alaposságával és tárgyilagosságával mutatja be adatokkal, grafikonokkal, táblázatokkal a csapat akkori szereplését, miközben szinte mániákus részletességgel avat be minket az együttes mérkőzéstől mérkőzésig tartó mindennapjaiba, a bajnoki fordulók izgalmaiba. A BEAC csapata 1926. szeptember 7-én, az FTC elleni mérkőzés előtt

A mai Allee Bevásárlóközpont helyén működő egykori sporttelep a budai futballélet kultikus helyszíne volt, az első világháború veszteségeitől szárnyaszegett egyetemi csapat magja pedig a közeli – manapság is működő – Hadik Kávéházban igyekezett lelkileg erőt gyűjteni, a közösség összefogásából lendületet venni a folytatáshoz. Amikor pedig 1924-ben végre felkapaszkodott az első osztályba az együttes, a Nemzeti Sport megfogalmazta a tételmondatokat, amelyek a könyv szellemi alapját is adják: „Nincs még egy olyan csapat, amelynek az első osztályba jutását olyan általános szimpátia kísérte volna, mint a BEAC előrerukkolását. Ezt az óriási szimpátiát nemcsak az a körülmény szülte, hogy az egyetemisták a magyar ifjúság legelejét képviselik, de nagyban fokozta az a munka, amit az E betűsök az elmúlt években végeztek. A BEAC-nak nincs társadalmilag megalapozott klubszervezete, melyen szilárdan, megingathatatlanul fejlődhetne. Az állam támogatása, amely a háború előtti időkben jóformán teljesen elegendő volt ahhoz, hogy a zavartalan sportolást biztosítsa, a háború után jelentéktelenné vált. (…) A megfeszített, magára hagyatottságában is lelkes, csüggedetlen munkáért kisérte osztatlan szeretet és érdeklődés a csapatot útján, mely az első osztályba vezetett.” Pluhár István a Kanári-szigeteki túrán (Fotó: Az „E-betűsök” az első osztályban című könyv)

Az olvasó a fejezeteket böngészve azon kapja magát, hogy lassan-lassan eltéved az időben, elkezdi nyomasztani az előző heti mérkőzés kudarca és izgulva várja a következő hétvége eseményeit, sőt gondolatban elkíséri 1926 nyarán a csapatot a Kanári-szigetekre. Itt azonban jobb lesz óvatosan kicsekkolni az időgépből, a BEAC ugyanis belekeveredik a magyar futballtörténet alighanem első drogügyletébe. Mingovits István az Egyetemi Lapoknak évtizedekkel később elismerte, hogy az első mérkőzés után „…nemcsak az utazás vett ki a csapatból, hanem a vendéglátók által kínált ópiumos cigaretta és a mértéktelenül evett banán is”. Hozzá kell tenni: az ópiumkaland után a távoli helyszínen kitűnő fotósorozat készült az időközben talpra álló BEAC-futballistákról, így a húzónévnek számító Pluhár Istvánról, Stofián Jánosról vagy a később Ungvár polgármestereként a városi zsidóság deportálásában felelős Pesovnik Lászlóról. (Kovács Gergely: „E-betűsök” az első osztályban, Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, 2024)