Klujber Katrin, Henny Reistad és a többiek – ők lehetnek a kézi Eb csillagai

Pauletta Foppa

Franciaország, 23 éves, beálló

Az Európa-bajnoki cím egyik várományosa két elképesztő beállóval vág neki a tornának. Rossz hír az ellenfeleknek, hogy még mindkettőjükben több mint tíz év benne lehet. Sarah Bouktit, a világ legjobban támadó beállója még csak 22 éves, és számolatlanul dobja a gólokat a Metz csapatában. A nála másfél évvel idősebb Pauletta Foppa viszont nemcsak támadásban, hármas védőként is megállja a helyét. Fiatal kora ellenére a francia válogatottal már mindent megnyert (Eb: 2018, olimpia: 2021, vb: 2023) és klubjával, a Brest Bretagne együttesével a BL-döntőben is járt már. A kameruni származású Foppa mozgékony beálló, ebben egyértelműen a norvég legendára, Heidi Lökére hasonlít. A 2018-as kontinensviadal óta kihagyhatatlan hazája válogatottjából, 2021-ben az olimpia és a vb, 2022-ben az Eb álomcsapatába is beválasztották. Hatvanperces játékos, de Bouktit színre lépésével már nincs szükség rá, hogy minden meccset végigbrusztoljon.

Emma Friis

Dánia, 25 éves, balszélső

A norvég Camilla Herrem mellett a mezőny legtechnikásabb balszélsője. 160 centiméteres termetéből adódóan nincs nagy lövése, de nagyon okosan képes „eltenni” a labdát vele szemben tornyosuló kapus mellett vagy felett. Mindhárom nagy világversenyről van már érme, de a legfényesebbre a mostani dán generáció még mindig csak vadászik. Képességeit már régóta ismerjük, 2024 mégis szintlépést jelent az életében. Miután 70 gólos idénycsúcsot ért el az Ikast játékosaként, egy BL-négyes döntőre is esélyes sztárcsapat igazolta le. Ám mielőtt csatlakozott volna a román CSM Bucuresti-hez, a párizsi olimpián nyújtott kiemelkedőt. Ő lett a torna legjobb balszélsője, s bronzérmet akasztottak a nyakába. Ha a dánok jól védekeznek és el tudják indítani őt, a könnyű góljai aranyat érhetnek az Eb-n. Kiemelhetnénk még mosolygós, pozitív kisugárzását is, de ez minden északi kézilabdázóra jellemző.

Dione Housheer

Hollandia, 25 éves, jobbátlövő

Minden adottsága megvan hozzá, hogy a következő években a világ legjobban támadó balkezes átlövője legyen. Ritka, hogy valaki egyszerre jól cselező és távolról is veszélyes játékosnak mondhassa magát. Housheer tökéletes korban, nem sokkal a 25. születésnapja előtt került a Győri Audi ETO-ba. Rögtön első félévében bizonyította, hogy a következő években akár rá is épülhet a hatszoros BL-győztes együttes taktikája. Nyolc meccsen 46 góllal nyitott, közel volt a hatos átlaghoz. Négy gólpassza nem kiemelkedő, a társai kiszolgálásában fejlődnie kell, de amint még inkább meglesz az összhang közte és a többiek között, ebben a mutatóban is az elitbe fog tartozni. Élete első felnőttvilágversenye a 2019-es vb volt, amit Hollandia nyert meg. Azon a tornán még nem volt alapember, de a mostani Eb-n már egyértelműen vezéregyéniségnek kell lennie. Két erős generáció ért össze napjainkra, ami szerintünk a torna egyik esélyesévé teszi az ősszel váratlanul távozó Per Johansson helyett immár Henrik Signell vezette nemzeti csapatot.

Laura Glauser

Franciaország, 31 éves, kapus

A Metzben eltöltött tíz éve után 2020-ban Győr felé vette az irányt, ahonnan két év után Bukarestbe költözött. A román fővárosban két idényt húzott le, majd a Fradi ajánlatát elfogadva a mostani évadban már a zöld-fehérek gólvonala előtt kapkodja le a labdát a levegőből. Magabiztos, de nem nagyképű kapus. Felkészültsége mellett maximalizmusa is példaértékű, minden kapott gól után még szenvedélyesebb, mint egy-egy bravúrját követően. Átlagon felüli helyezkedésének köszönhetően gyakran meg sem kell mozdulnia, úgy véd ki egy nagy bombát. A ziccereket is villámgyors mozdulattal és hihetetlen reflexszel hárítja. Ő volt a legutóbbi két világesemény álomcsapatának kapusa, és az őszi BL-fordulókban is csak heten óvták meg többször a hálójukat nála (56 védés, 31.5 százalékos hatékonysággal). Franciaország bő keretében négy kapus kapott helyet, Glauser mellett a győri Hatadou Sako, a debreceni Catherine Gabriel és a bresti Floriane André. Cléopatre Darleux meglepetésre nem lesz ott az Eb-n.

Markéta Jerábková

Csehország, 28 éves, balátlövő

A mezőny egyik legkiválóbb balátlövőjének a 2021–2022-es idény hozta el az áttörést, akkor igazolta le a Vipers Kristiansand. Rögtön az első BL négyes döntőjében lehengerlő játékot mutatott be, előbb 12 gólt dobott a Metz elleni elődöntőben, majd a fináléban is berámolt hetet a Győr kapujába. A norvégok a következő évadban is megvédték címüket, Jerábková 118-szor volt eredményes. Közben a cseh válogatottban is elkezdte szórni a gólokat, ő lett a tavalyi világbajnokság gólkirálya. Már a kaputól tíz méterre felugorva is életveszélyes, ha nem lép ki rá a védője, szinte biztosan megtalálja az utat a kapuba. Édesapja futballista volt, bátyja jégkorongozó. Csehország a debreceni halálcsoportban, Románia, Montenegró és Szerbia mellett kezdi el az Eb-t, amelynek az egyik meglepetéscsapata lehet. Ha megoldja ezt a feladatot, a középdöntőben a magyar válogatott dolgát is nagyon megnehezítheti. A csehek bal oldala nagyon erős, Jerábková mellett a szélen Veronika Malá is a klasszisok közé tartozik.

Klujber Katrin

Magyarország, 25 éves, jobbátlövő

A magyar válogatott vezéregyénisége a nehéz pillanatokban is szereti vállalni a felelősséget, utat mutatva társainak. Gyakran támadja a kaput, ami több helyzetet eredményez, ezekből sok gólt szerez. A nemzeti csapatban átlagban ötször talál be mérkőzésenként, 85 fellépésén már 450 gól van a neve mellett, pedig még mindig csak 25 éves. Ha így folytatja, Görbicz Anita után ő lehet a második, aki eléri az ezres álomhatárt. A legutóbbi Eb-n és a párizsi olimpián is bekerült a torna álomcsapatába. A Bajnokok Ligájában volt már 114 gólos idénye is (2022–2023), idén pedig az NB I gólkirálya lett. Debrecenhez szép emlékek fűzik, a márciusban sikerrel megvívott olimpiai selejtezőtorna mellett a 2018-ban magyar győzelemmel záruló U20-as vb-n is meghatározó játékosa volt a mieinknek. 2019 januárjában Elek Gábor igazolta le a Ferencvárosba, amelyben rögtön az első BL-mérkőzésein megmutatta, mekkora potenciál rejlik benne. A magyar válogatottba Kim Rasmussen hívta be először, még a 18. születésnapja előtt, 2017-ben.

Henny Reistad

Norvégia, 25 éves, balátlövő

A világ legjobb játékosára Stine Oftedal visszavonulásával, illetve a gyermekáldás előtt álló Veronica Kristiansen és Nora Mörk távollétében még nagyobb felelősség hárulhat. Az elmúlt években ő volt az, aki az idősödő aranygeneráció szekerét éppen annyira megtolta, hogy az vele együtt megnyerje a párizsi olimpiát. Nem véletlenül szeretné őt a Győr már régóta a soraiban tudni, de miután nemrég 2027-ig hosszabbított az Esbjerggel, ennek az esélye minimálisra csökkent. Számolatlanul szórja a gólokat, az elmúlt három BL-idényben mindig 100 felett termelt, a mostaniban is tíz körül van az átlaga. Ez annak fényében, hogy már nyolc forduló lement, egészen példátlan. A WWF (Természetvédelmi Világalap) egyik norvég nagyköveteként a pályán kívül is igyekszik példát mutatni. Dédnagyapja az 1928-as téli olimpián nyert aranyérmet katonai sílövészetben. Nagy világversenyen még nem volt gólkirály, most ezt a címet is begyűjtheti. Lehet, hogy Oftedal hiányában az előkészítésből is nagyobb szerepet kell vállalnia. Ha ezt a terhet is elbírja, a kevés benne kétkedőt is végleg elcsendesíti.

Alina Grijseels

Németország, 28 éves, irányító

A mezőny egyik utolsó klasszikus értelemben vett irányítója. Nagyon jól „hívja” a játékokat, hatalmas játékintelligenciájának köszönhetően két-három lépéssel előre gondolkodik. Tökéletes korban van ahhoz, hogy a német válogatottal végre „berúgja az ajtót”. Ezen az Eb-n eldőlhet, hogy generációjának az elmúlt világversenyeken elért 6–8. hely a maximum, vagy több van benne. Grijseels előkészítései kulcsfontosságúak Emily Bölk és Xenia Smits mellett a torna egyik potenciális felfedezettjének, a 20 éves Viola Leuchternek is. A nemzetközi mezőnybe a Borussia Dortmunddal robbant be, amelyben rögtön megmutatta, hogy ha kell, a gólszerzésben is képes jeleskedni. 2021-ben a horvát Podravka ellen 15-ször volt eredményes. Az idei BL négyes döntőjében már a Metzben dobott tíz gólt az Esbjerg elleni, harmadik helyért vívott összecsapáson. Nem sok időt töltött Franciaországban, az ősszel már a CSM Bucuresti-ben láthattuk. Elizabeth Omoregie csúcsformája nem jött jól neki, kevés időt töltött a pályán, így legalább friss lábakkal várhatja az előttünk álló tornát.

Katrine Lunde

Norvégia, 44 éves, kapus

Minden idők legjobb kapusa ugyan már a 45. születésnapja felé közeledik, mégsem lehet kijelenteni, hogy ez az Eb lesz élete utolsó világeseménye. Elég csak arra gondolni, hogy az utolsó előtti novemberi BL-meccsén 43 százalékos hatékonysággal védett a HB Ludwigsburg ellen. És ez a teljesítmény pályafutása 30 legemlékezetesebb produkciója közé sem férne be! Három olimpiai, két világbajnoki és hat Európa-bajnoki cím mellett hét BL-trófea is a gyűjteményében van. Nála több időt senki sem tölt az ellenfelekről készült videófelvételek elemzésével, s óriási rutinja mellett ez az, amivel igazán bele tud „mászni” a vele szemben álló játékosok fejébe. Motivációja az évek során semmit sem kopott, nyáron Párizsban ő lett az olimpia legértékesebb játékosa (MVP), elképesztő mutatóival messze kiemelkedett a kapusok közül (79/188, 42 százalék). Könnyen lehet, hogy Cecilie Leganger, Kari Aalvik Grimsbö és Silje Solberg is ott van a valaha volt tíz legjobb kapus között, de az nem kérdés, hogy a lista élén Lunde áll.

Jamina Roberts

Svédország, 34 éves, balátlövő

A korábban testépítésben jeleskedő édesapja révén arubai származású balátlövő már 34 éves, de ez a játékán egyáltalán nem érződik. Tehetségét a 2017–2018-as idényben Magyarországon, az Érd csapatában is megmutatta, akkor a svéd válogatottban már alapembernek számított. Klubszinten a legtöbbet hazájában, a Sävehofban játszott, de 2022-től már a képességeihez méltó norvég sztárcsapatban, a Vipers Kristiansandban szórja a gólokat. Technikás, gyors kézilabdázó, akit a 2021-es tokiói olimpia álomcsapatába is beválasztottak. Mentálisan is erős, saját elmondása szerint ebben hatalmas szerepe van egy családi tragédiának: alig tízéves volt, amikor a féltestvérét megölték. Az ügyet a hatóságok azóta sem tudták megoldani. Ebből a tragédiából a szülei támogatásával sikerült csak kilábalnia – vallja. Ha a magyar válogatott a legjobbját tudja nyújtani az Eb-n, akkor Svédországgal lehet harcban a torna bécsi végjátékába jutásért. A két együttes november 30-án, Debrecenben vív egymással sorsdöntő mérkőzést.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. november 23-i lapszámában jelent meg.)