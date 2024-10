Kivívták az elismerést – Sportkönyvtár az Ötkarikán túlról

„Játéktudása, gyorsasága, gólérzékenysége a maga posztján a legjobbak közé emelte. Kivételesen megnyerő, kedves egyénisége miatt mindenki szerette. Talán éppen emiatt akadtak gondjaim vele. Ugyanis annyi cimborája és barátnője volt, mint réten a fűszál, és ő csak egynek nem tudott ellenállni: a kísértésnek.” A Videoton legendás edzője, Kovács Ferenc mondta ezt Tiber Lászlóról, és ez az idézet olvasható a válogatott szélsőről írt könyv hátsó borítóján, amolyan kedvcsinálóként. Nem vitás, csalogató már maga a visszaemlékezés is, hogy megismerjük a kötet tartalmát – és aztán nem is kell csalódnunk. Akik abban a korban éltek, még inkább beleláthatnak, hogyan élt, érvényesült akkor egy remek magyar futballista, a fiataloknak pedig azért lenne kötelező figyelmesen elolvasni a mindvégig izgalmas, megannyi emléket és néhány titkot magában foglaló könyvet, hogy lássák, jelenleg milyen lehetőségek vannak a kezükben, mennyivel könnyebb sikereket elérni, sok pénzt keresni, és némi tudatossággal elérni azt a karriert, amelyre vágynak. Tiber László a kötetben maga is bevallja, ha korábban ébred rá, hogy a tehetség, a tudás mellett a szorgalomnak, az alázatnak ugyanakkora szerepe van, többre is vihette volna így is csodálatos pályafutása során, nem csak kétszeres válogatott (ezeken két gólt szerzett) lenne. A szerző, a néhány hónapja elhunyt Sáringer Károly nagyszerűen álmodta meg a könyv tematikáját, természetesen Tibert, mint mesélőt helyezi a középpontba, de néha kikacsint, hol a futballistának, mint bálványnak, egyben esendő személynek írt nyílt levélben, máskor pedig betétként elképzelt leírást közöl, mintha maga is együtt készült volna az akkor már élcsapatnak számító Vidi futballistáival a nagy rangadóra. Ezek megfelelően törik meg a rengeteg anekdotát, amelyek olyan tempóban érik egymást, hogy kellenek is szünetek a fejezetek között, hogy mindet sikerüljön megfelelően átélni, értékelni. Tiber László ifjúként nem tudta feldolgozni a sikert, a népszerűséget, járta a bárokat, hajtotta a csajokat. Mindössze 22 évesen Kovács Ferenc kivágta az első csapat keretéből, majd négy hónap alatt a tartalékok között szedte össze magát és megfogadta, a bajnoki évadokban a felkészülési időszak első napjától az utolsó mérkőzésig egy korty alkoholt sem iszik. A hetvenes évek amatőr magyar közegében így vált profivá és az ország egyik legjobb csatárává. A könyvben számos nagy mérkőzést idéz fel Tiber, elmeséli, miként csalták el a legfelsőbb szinteken az 1976-os bajnokságot a Fradi javára, felidézi, hány fröccsöt kellett meginnia, amikor katonaként a Honvédhoz került és a pesti vagányok bele is vitték a fővárosi éjszakába. Tiber László 1978-ban a finnek, egy évre rá a románok ellen volt válogatott Nincs hiány szaftos, izgalmas sztorikból, hiszen hősünk amellett, hogy pályafutása végén még a Siófokkal is Magyar Népköztársasági Kupát nyert és feljutott az élvonalba, már a balatoni város csodáiról is mesél, az első ottani hamburgerezőjéről, ahová az énekes Komár László gyakran betért, és ilyenkor Laca állandóan segítő édesanyja csak ennyit kérdezett: „Hány nap múlva látlak, fiam?” A Tiber Laca focija című kötet nem csak remek sztorik összessége, korrajz a szocialista futballvilágról, az álprofizmusról, a sportágban rejlő lehetőségek és tehetségek kiaknázatlanságáról. Kapunk némi magyarázatot arra is, hogy bár akkor még tele volt egyéniséggel a magyar labdarúgás, miért is csúszott folyamatosan lefelé. Tiber viszont valóban szerethető figura, olyan, akit imád a közönség – és nem csak a játékáért, hanem emberi nagyságáért – és még a hibáiért is. (Sáringer Károly: Tiber Laca focija, Regia Rex Kft., 2007) BOBORY BALÁZS