Végig mosolygott az olimpián – interjú a párizsi bronzérmes Major Veronikával

„Vera mindkét számban képes kiváló eredményre, vagyis ha jól teljesít, nem kérdés, hogy bejut a döntőbe” – mondta Major Veronika edzője, Győrik Csaba a párizsi olimpia előtt. A szakember nem a levegőbe beszélt, versenyzője jó formájára és a ciklusban nyújtott stabil teljesítményére alapozta jóslatát, amely beigazolódott, a keszthelyi pisztolyos 10 és 25 méteren is döntőt lőhetett. Ráadásul mindkét szám alapversenyét megnyerte! Már légpisztolyban magasra tette a lécet, de képes volt átugrani, sportpisztolyban 592 körös olimpiai rekorddal jutott tovább az első helyen. A pontlövészetben és a gyors szakaszban harminc-harminc lövést adnak le a versenyzők, legfeljebb 600 kört lehet elérni, Major pedig a hat sorozatból háromban is hibátlanul lőtt, az 52 tízes mellett mindössze nyolc kilencese volt. A két döntőből az elsőben, 10 méteren nyolcadik lett, majd a 25 méteres fináléban szétlövésben olimpiai bronzérmet szerzett – a fantasztikus siker után elérzékenyülve lépett ki a lőállásból. „Végig kellett versenyeznem az olimpiai ciklust a kvótáért, de ez az előnyömre vált, rendre ott voltam a döntőben vagy annak közelében, vagy érmet is nyertem – mondta a 27 éves pisztolyos. – Éreztem, hogy benne lesz ez az eredmény a kezemben, az alapversenyé és a döntőé is, és ki tudtam magamból hozni. Nagyon sokat segített, hogy lőhettem a döntőben tíz méteren, hiszen éreztem a hangulatát, tapasztaltam a körülményeket, a fényeket, a lőállásokat, ami minden pályán más és más. Pluszt adott az is, hogy első helyen jutottam ismét döntőbe, és külön boldog vagyok, hogy olimpiai rekordot állítottam be, így még egy helyen fel lesz tüntetve a nevem.”