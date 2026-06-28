Maratoni kajak-kenu Eb: Boros Adrián és Erdélyi Tamás diadala, Magyarország az éremtábla élén

Boros Adrián és Erdélyi Tamás első helyen végzett férfi kajak párosban a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságon. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a kontinensviadal zárónapján ebben a számban eredetileg 29.8 kilométer lett volna a versenytáv, de a szervezők két körrel rövidítették a hőség miatt 22.6 kilométerre. A magyar egységben 230 méterrel a cél előtt Boros jelet adott Erdélyinek, az addig második-harmadik helyezett hajó pedig szinte állva hagyta a franciákat és a portugálokat is. Boros pályafutása harmadik Európa-bajnoki címét ünnepelhette, legutóbb 2018-ban tudott győzni, akkor még Solti Lászlóval szintén kajak kettesben. A győri kajakos a 14. érmét szerezte maratoni kontinensviadalon, klubtársa, Erdélyi Tamás személyében pedig új Európa-bajnokot avatott a magyar küldöttség.

A tavaly ezüstérmes Sinkó Panna és Csépe Panna kajakpárosa másodikként zárta a 22.6 kilométerre rövidített távot, mögöttük a 18 éves Reisz Janka és Tokai Zsófia kettős harmadik lett. Zagyvai Borka és Kisbán Zsófia kenu kettese harmadikként ért célba 15.4 kilométer megtétele után. Az ifjúságiak utolsó versenyszámát is egy magyar egység nyerte: Görbe Dávid és Tóth Domonkos óriási fölénnyel győzött a 22.6 kilométeres távon K-2-ben.

Magyarország húsz éremmel zárt Romániában, méghozzá hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal, ezzel az éremtáblázat élén végzett.

Bauer Gyula vezetőedző közölte, a nap fénypontja volt a férfi kajak párosok versenye, s a magyar duó a legszebb álmaikat váltotta valóra.

„Összességében fontos leszögezni, hogy 25 ország vett részt az Európa-bajnokságon, ebből 15 szerzett érmet. Ugyan az utolsó pillanatban megnyertük az éremtáblázatot, de látszik, hogy már maratonban sem lehet azt mondani, hogy bármely ország egyeduralkodó lenne. Egyre többen látják, hogy érdemes foglalkozni a maratonnal, ez már az eredményekben is megmutatkozik. Egyébként azt gondolom, ez jót tesz a maratonnak, de természetesen nagyon boldog vagyok, hogy most is mi nyertük a nemzetek csatáját” – tette hozzá.