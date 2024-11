Kajak-kenu: Tóth Dávid lett a kajakosok szövetségi kapitánya

Az új olimpiai ciklusban a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége pályázatot írt ki a felnőtt kajakos, valamint kenus szövetségi kapitányi posztra. A határidőig tíz pályázat érkezett, kajakban Bakó Zoltán, Dombi Rudolf, Makrai Csaba, Simon Miklós, Szabó Gábor, Szabó Gabriella és Tóth Dávid, míg kenuban Hüttner Csaba (a legutóbbi két olimpiai ciklusban mindkét szakágat ő irányította) mellett ifjabb Foltán László és Vajda Attila adta be a jelentkezését.

A pályázókat csütörtökön nyílt ülésen hallgatta meg a szövetség sportfejlesztési, valamint versenysport bizottsága, amelyet követően a Csabai Edvin által vezetett versenysport bizottság zárt ülésen hozta meg a döntését arról, mely szakemberek nevét terjeszti elő javaslatként az elnökség számára.

A kajak pályázatok véleményezését követően a versenysport bizottság az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávidot (aki a sportpályafutása mellett a Tv2 Exatlon Hungary és A Nagy Ő című televíziós műsorokban is hírnevet szerzett magának), a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriellát és a dán kajak-kenu válogatott korábbi kapitányát, az olimpiai bronzérmes Bakó Zoltánt nevezte meg javaslatként a szövetség péntek délelőtti elnökségi ülésén. Az elnökség végül úgy döntött, hogy a bizottság javaslatát elfogadva nem bővít a jelöltek körén és titkos szavazáson, a három szakember közül választja ki a leendő kapitányt. A szavazás végeztével Szakács Bálint főtitkár ismertette a végeredményt: a legtöbb szavazatot, pontosan nyolcat Tóth Dávid kapta, aki így 2+2 évre szóló megbízatással láthatja el a felnőttválogatott szövetségi kapitányi feladatait a kajak szakágban.

„Hatalmas boldogságot és hálát érzek, hogy bizalmat szavazott nekem az elnökség. Nagy feladatok várnak rám, de hiszem, hogy a tudásommal hozzá tudok én is járulni a kajak szakág eredményességéhez. 2019-ben fejeztem be a pályafutásomat és 2021 óta dolgozom a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben. Az elmúlt évek során megismertem a szövetség működését, a versenyrendszert, világversenyeken csapatvezetőként is hasznos tapasztalatokra tettem szert – jelenleg is az ICF SUP világbajnokságán vagyok, így itt értesülhettem erről a csodás hírről. Még egyszer köszönöm a bizalmat, és nagyon várom a közös munkát az edzőkkel és a versenyzőkkel” – idézi a kajakosok új kapitányát, Tóth Dávidot a hazai szövetség honlapja, a kajakkenusport.hu

A kenu szakágban azonban nem született döntés. A versenysport bizottság csütörtök délutáni zárt ülésén egyhangú határozott hozott arról, hogy a három kenus kapitányi jelölt pályázati anyagát és a csütörtöki személyes meghallgatást alapul véve egyetlen jelölt mellett sem tudja letenni a voksát, s azzal a javaslattal élt, hogy az elnökség nyilvánítsa eredménytelennek a kenus szövetségi kapitány személyére kiírt pályázatot. Az elnökség elfogadta a javaslatot és felkérte a szakmai igazgatót, tegyen javaslatot a kenus kapitány kiválasztásának új módjára

„Nagyon örültem, hogy ilyen érdeklődés volt a szövetségi kapitányi feladatok ellátására, tíz pályázat is érkezett. Tóth Dávid az elmúlt években a szövetségben végzett munkájával egyértelműen bizonyította, hogy alkalmasabb lehet nagyobb és felelősségteljesebb feladatok ellátására is. Egy kiváló kajakos volt, nagyon jó technikai képességekkel, aki igazi csapatjátékos volt, a társai mindig számíthattak rá. Azt hiszem, ez predesztinálja arra, hogy jó és eredményes csapatot építsen mind a női, mind a férfi kajakszakágban. Ehhez kívánok neki nagyon jó egészséget! A kenus kapitány esetében egyértelműen látszik, hogy komoly odafigyelés van a szakág iránt, mindenki azt szeretné, ha újra korábbi fényében tündökölne, ezért az elnökség is elfogadta a versenysport bizottság szakmai javaslatát az „időkérésre” a végleges döntésben” – nyilatkozta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.