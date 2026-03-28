A 2. helyezett után jön az 1. – újabb bravúrban bízik a Volán



NEGYVENEGY PONT VÁLASZTOTTA el az alapszakasz után a Klagenfurtot és a Fehérvárt az osztrák központú hokiligában. A Volán az utolsó forduló utolsó pillanataiban tette biztossá a 10. helyét, a rájátszáskvalifikációban pedig pályahátrányból úgy búcsúztatta a Vienna Capitals csapatát, hogy az első meccset megnyerték a bécsiek, míg a harmadikon idegenben 1–0-ra győzött a Fehérvár. A negyeddöntőt az alapszakaszt második helyen záró Klagenfurt ellen vívta a Fehérvár, az első négy találkozón egyaránt hazai siker született, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban 2–2-nél idegenben nyert a Fehérvár, elvéve a pályaelőnyt, a szériát pedig a MET Arénában zárta le. A párharc hatodik találkozóján lenullázta ellenfelét és 3–0-ra nyert a Volán.

„Nagyon nyugodtan játszottunk, nem volt semmilyen nyomás rajtunk – mondta a Nemzeti Sportnak Mihály Ákos. – Amit megbeszéltünk, azt végig betartottuk a hatvan perc alatt, együtt küzdöttünk. Rasmus Reijola fenomenális volt ezúttal is a kapuban, igazi csapatsiker volt ez a negyedik győzelem is.”

A hullámzó alapszakaszt követően sokan temették a csapatot, de a szoros végjáték és a kiélezett, élet-halál mérkőzések összerántották a brigádot. Ez pedig olyan koncentrációt és összeszedettséget hozott magával, ami végül kifogott a rekordbajnok Klagenfurton is. „Megérkeztek” az egyéni teljesítmények, míg az alapszakaszban senki sem tudott pont/meccs közelében teljesíteni, a negyeddöntőben védőként Joel Messner kilenc találkozón kilenc pontig jutott, de Hári János, valamint Darren Archibald nyolc és hét pontja is kiemelkedő volt. Mihály Ákos is a feljavulók közé tartozott, harmadik-negyedik soros játékosként két gólt és egy gólpasszt jegyzett a KAC elleni párharcban – az alapszakaszban egy gól és három assziszt volt a mérlege.

„Az egész csapatnak lökést adott, hogy harminc másodpercen múlt az idényünk, és abból a helyzetből mi jöttünk ki végül jól. A Bécs ellen is három olyan találkozót játszottunk, amelyen szinte bármikor véget érhetett volna számunkra a bajnokság. Túljutottunk ezen is, felkészültünk a Klagenfurtból, inkább mi voltunk az »underdogok«, kevesen számítottak ilyen szereplésre tőlünk. Amikor nem úgy ment a szekér, akkor mindig elő tudott valaki lépni és húzni a csapatot.”

A rájátszás kezdete előtt a Graz nem választotta ki a Fehérvárt, pedig megtehette volna, hiszen alapszakaszban elért első helyének köszönhetően először szemelhette ki magának a negyeddöntős ellenfelét. Nem a Volán mellett tette le a voksát az osztrák csapat, ám most a legjobb négy között már nem volt más választása. A párharc vasárnap rajtol.

„Biztosan jól jön ez a néhány nap pihenés az elődöntő előtt. Kemény és hosszú szériára számítunk, az első körben nem akartak, ám most megkaptak minket a graziak. Meglátjuk, mi lesz.”

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Március 29., vasárnap

15.15: Graz 99ers (osztrák)–Fehérvár AV19

18.00: Pustertal (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)