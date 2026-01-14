ICEHL: hiába fordított a Fehérvár, kikapott odahaza a Bolzanótól

ÉLCSAPAT ÉRKEZETT szerdán a MET Arénába, a Bolzano a játéknap előtt a negyedik helyet foglalta el az osztrák bázisú hokiliga tabelláján. Már a meccs elején domináltak az olaszok, többször is beszorult a Fehérvár – öt perccel a szünet előtt a mezőnyfölény góllá érett, egy távoli löket után Daniel Mantenuto elé került a pakk, aki közelről behúzta a kapuba Reijola lábai között.

A középső játékrészre ritmust váltott a Volán és ez a harmad közepén két gyors gólban meg is mutatkozott.

A Bolzano a 45. percben egalizált Brad McClure révén. Három és fél perccel a vége előtt ismét a vendégek vezettek, Shane Gersich talált be. Hári révén erre még volt válasza a Fehérvárnak, ám 53 másodperccel a rendes játékidő vége előtt Gersich ismét beköszönt és ezzel 4–3-ra kapott ki a Volán.

A Ferencváros a Linz otthonában lépett jégre egy amolyan „hatpontos” mérkőzésen, ugyanis a tabellán szomszédos csapatok közötti harc döntő lehet a rájátszáskvalifikációt érő helyek szempontjából. A forduló előtt a Fradi az osztrákok előtt állt, de a hazaiak már a mérkőzés legelején egyértelművé tették, feltett szándékuk, hogy az este végére ez megváltozzon. A 16. percben már 3–0-ra vezettek, csakhogy Gordon Green nagyjából fél perccel harmadik linzi gól után szépített, és felzárkóztatta csapatát a folytatásra.

Csakhogy a veterán, kétszeres EBEL/ICEHL-bajnok osztrák Andreas Kristler góljával újra visszaállta háromgólos különbség a középső játékrészben, sőt ezután is nagyobbnál nagyobb helyzeteket hagytak ki a hazaiak. A legvégén Luka Maver azért még tett róla, hogy még magabiztosabb legyen a linzi győzelem, a Fradi 5–1-re kapott ki Ausztriában.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz) 3–4 (0–1, 2–0, 1–3)

MET Aréna, 3160 néző. V: Piragic (horvát), Smetana, Riecken (osztrákok), Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA (1) – Stipsicz (1), Messner / Horváth Donát (1), Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – Erdély, Bartalis, Kuralt / Archibald (1), HÁRI 2, Gerlach (1) / Kulmala, Richards, Cheek / Mihály, Németh K., TERBÓCS 1. Edző: Ted Dent

BOLZANO: Gibson – Valentine, Samuelsson / Gildon (2), Cairns (1) / Miglioranzi, Diperna / Larcher, Gennaro – Frank, Misley, Brunner / Pollock (1), GERSICH 2, Gazley / Schneider (1), Bradley, MCCLURE 1 / Frigo, MANTENUTO 1, Digiacionto (1). Edző: Doug Shedden

Kapura lövések: 31–42

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Az utolsó három és fél perc őrült volt, sokan azt gondolhatták, hosszabbítás lesz, sajnos nem lett, nagyon fájó. De ezen az estén csináltunk sok jó dolgot egy remek csapat ellen, ez önbizalmat kell adjon. Tanulnunk is kell ebből a találkozóból, ponttal vagy pontokkal kell zárnunk a hasonló összecsapásokat.

Doug Shedden: – Tudtuk, hogy jó hokit játszanak, hosszú út után érkeztünk – nem is értem a sorsolást, hiszen egy mérkőzés miatt buszoztunk ennyit. Az első harmaddal elégedett voltam, a második első tíz percével nem, de visszajöttünk és az utolsó játékrészben erősek voltunk. Remek munkát végeztünk emberhátrányban.

BLACK WINGS LINZ (osztrák)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–1, 1–0, 1–0)

Linz, 3633 néző. V: Fichtner, Ofner (mindketten osztrákok), Jedlicka, Konc (mindketten szlovákok)

LINZ: TIRRONEN – Roe (1), Würschl / Auvitu (1), Kragl (1) / Söllinger, MORO 1 / Luis Lindner – Lebler, Colins, Ograjensek / Neubauer, Knott (2), St-Amant 1 (1) / Pusnik, Oschgan, Romig (1) / Kristler 1, MAVER 2, GAFFAL (2). Edző: Philipp Lukas

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson, Lindgren / Hudec (1), L. Green / Tóth Gergely, Horváth M. / Nagy Krisztián, Hadobás – Shaw, Kestilä, Antonen / G. Green 1, Coulter (1), Tammela / Mihalik A., , Molnár D., Galajda / Laskawy, Mattyasovszky, Sofron. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 39–16

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0