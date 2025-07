Szongoth Dománt másodszor is draftolták, ezúttal a CHL-be

Neves kérő állt be a sorba Szongoth Domán megszerzéséért, ezúttal is a tengerentúlon foglalták le a játékjogát, a fiatalokat a világ legerősebb jégkorongbajnokságára, az NHL-re legeredményesebben felkészítő juniorligából, a Canadian Hockey League-ből. A 17. életévét a múlt hónapban betöltő Szongoth már majdnem egy éve bemutatkozott a magyar felnőttválogatottban, azóta a világ élvonalához tartozó csapatok ellen is jégre lépett.

Az olimpiai selejtezőtornán 2024 augusztusában a mély vízbe dobta Majoross Gergely szövetségi kapitány, játszott például Szlovákia ellen, aztán a történelmi bennmaradással záruló A-csoportos világbajnokságon az Egyesült Államokkal vagy éppen Svájccal szemben is a jégen volt. A mostani draft szempontjából azonban még fontosabb, hogy az elit-vb-re készülés jegyében, a megméretés előtti utolsó edzőmeccsen, a világsztárokkal a pályán és a lelátón egyaránt teletűzdelt Team Canada ellen is megmutathatta magát. Az MVM Dome nézőterén ott ült ugyanis Kyle Dubas, aki nemcsak a juharlevelesek, hanem a Pittsburgh Penguins általános igazgatója is, szakmai pályafutását pedig a Soo Greyhoundsnál kezdte. Nem véletlen, hogy éppen ez a csapat draftolta Szongothot, hiszen a Magyarország–Kanada találkozó után Dubas megígérte, hogy a vb-n és a következő klubszezonban is figyelemmel kíséri a tehetséges magyar játékát.

Ő egyébként a negyedik honfitársunk Hári János, Láday Tamás és Szuper Levente után, akinek a játékjogát CHL-es csapat lefoglalja, ráadásul korábban már egy másik észak-amerikai ligába, a USHL-be is draftolták, a Fargo Force „vitte el” a 149. helyen. Az NHL persze azért még messze van, hiszen jelenleg életkorából adódóan fel sem kerülhet a legnagyobbak draftlistájára, de a mostani kiválasztás jó visszajelzés, és egy újabb lépcsőfok a finn KooKoo-ban pallérozódó fiatal támadónak a történelmi sikerhez vezető úton, hogy ő lehessen az első magyar NHL-játékos.