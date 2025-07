Nyertek a svédek, így a németekkel együtt negyeddöntősök a női Eb-n

A délutáni mérkőzésen Németország legyőzte Dániát, így a svédek abban a tudatban léptek pályára, hogy ha ők is nyernek a lengyelek ellen, a németekkel együtt továbbjutnak.

A skandinávok az első félidőben nagy fölényben voltak, Kosovare Asllani és Madelen Janogy is kapufát fejelt, majd a 28. percben megszerezték a vezetést is: Asllani adott be jobbról, ott érkezett Stina Blackstenius és a kapuba fejelt (0–1). A svéd középcsatár az első félidő lefújása előtt megduplázhatta volna az előnyt, ám Kinga Szemik lábbal hatalmasat védett.

A lengyel kapitány a szünetben kettős cserével próbálta felrázni csapatát, de a svédek az 52. percben növelték az előnyüket: Johann Kaneryd beadását Asllani bólintotta a kapuba (0–2).

A 77. percben a svédek még fölényesebbé tették sikerüket, Jonna Andersson szögletét a hozzá hasonlóan csereként beállt Lina Hurtig fejelte a kapuba (0–3), a lengyelek erejéből csak egy kapufára futotta a ráadásban. A svédek a németekkel együtt bejutottak a negyeddöntőbe, a csoportkör utolsó fordulójának egyetlen tétje, hogy ki lesz a csoportelső.

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Lengyelország–Svédország 0–3 (0–1)

Luzern

Gólszerző: Blackstenius (28.), Asllani (52.), Hurtig (77.)

Korábban:

Németország–Dánia 2–1 (0–1)

Bázel

Gólszerző: Nüsken (55. – 11-esből), Schüller (66.), ill. Vangsgaard (26.)

A csoport állása: 1. Svédország 6 pont (4–0), 2. Németország 6 pont (4–1), 3. Dánia 0 pont (1–3), 4. Lengyelország 0 pont (0–5)