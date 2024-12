Pat Cortina: Nem mindegyik bajnokság szintje éri el azt, ami a válogatottnál szükséges

Az együttes két győzelmet aratott és egy szétlövéses vereséget szenvedett a dániai viadalon, amelyet végül a franciák nyertek meg.

„Összességében remek hetet zártunk, három jó meccset játszottunk a tornán. Mindegyiken jól kezdtünk, a találkozók nagy részét domináltuk és a különböző stílusú riválisok ellen is képesek voltunk a saját játékunkat játszani, ami azt mutatja, hogy végre tudjuk hajtani, amit szeretnénk, bárki is legyen az ellenfél. Nagy energiával játszottunk végig, mindenki hozzátette a magáét” – fogalmazott a magyar szövetség honlapján Cortina. Hozzátette: ahogy a szezon halad előre, a játékosok is egyre jobban belelendülnek, ez pedig látszik a szinten is.

„A dánok fizikális játékát is tudtuk kezelni, a franciák ellen jól teljesítettünk, fölényben voltunk, de a kapusuk remek napot fogott ki, a japánok ellen pedig kiváló volt az iram, mindkét csapat jól korcsolyázott” – mondta.

A szövetségi kapitány kiemelte, a legfontosabb az lenne, hogy a februári olimpiai selejtezőig a játékosok maradjanak egészségesek. Ezen kívül figyeljenek oda az edzettségi állapotukra, legyenek fegyelmezettek és próbálják tartani a mindennapi munka, a klubedzések során is azt a magasabb szintet, amit a válogatott megkövetel.

„Ez nem kritika, hálásak vagyunk az edzőknek és köszönjük a napi munkát, de tudjuk, hogy nem mindegyik bajnokság szintje éri el azt, ami a válogatottnál szükséges. Nehéz feladat, ha nem vagy rákényszerítve a környezet által a még jobb és jobb teljesítményre, de a játékosokon múlik, hogy ösztökéljék egymást és tolják ki a szintet” – mondta Cortina.

A magyar válogatott február 6-9. között Bremerhavenben a házigazda német, valamint a szlovák és az osztrák csapattal találkozik. A torna győztese vehet részt a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián. A magyar női válogatott fennállása során sosem jutott ki ötkarikás játékokra, erre most van a legnagyobb esélye.