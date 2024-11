Szárnyal a Volán az osztrák ligában

Az elmúlt hetek sikerei kapcsán meg kell említeni azt a tényt is, hogy majd egy sornyi játékosa hiányzott a Fehérvárnak. Azonban a csapat összezárt, és kiváló kapusteljesítmény mellett a védekezésben is remekeltek a Fejér vármegyeiek. Nem véletlen, hogy a kapusok rangsorát Rasmus Reijola vezeti, valamint a Volán kapta messze a legkevesebb gólt, szám szerint 23-at 14 mérkőzés alatt.

„Több csatárunk van, mint amennyi nevezhetünk egy mérkőzésre. Ez egy egészséges versenyhelyzetet eredményezett, ezen kívül pedig megadjuk a lehetőséget, hogy ha sérültünk van, akkor ne rövid paddal álljunk ki. A sérülések persze megtörténnek, bármelyik játékos kieshet és így azok, akikre eddig más vagy kevesebb szerep hárult, élvezhetik a játéklehetőséget és a bizalmat – emelte ki Kiss, majd kitért a kapusokra is. – Mindkét kapusunk remek formában van, mind Rasmus Reijola, mind pedig Horváth Dominik teljesítménye kiemelendő. Mindketten bizonyították, képesek hozni a mérkőzéseket. Dominik sérült volt az utóbbi hetekben, de meg kellett találnunk a módját, hogy visszarázzuk és mérkőzéseket adjunk neki. Mivel egy fiatal magyar kapusról van szó, ez nem csak a csapatnak, hanem a magyar jégkorongnak is fontos. Amikor sok mérkőzésünk van, mint most a túrán, amikor két nap alatt kellett kétszer jégre lépnünk, szeretjük cserélni a kapusokat. Ez egy kicsit a pszichológiai hadviselés része, hiszen az ellenfél úgy gondolhatja, hogy a „gyengébb” kapust nevezzük ellenük, de mi tudtuk, hogy Dominik mire képest és hogy a legutóbbi Bolzano elleni találkozón is jó formában védett. Fontos, hogy ő is érezze a bizalmat, megdolgozott azért, hogy ilyen mérkőzéseket kapjon.”

A Fehérvár már a tavalyi idényben is megmutatta, ott a helye a liga élmezőnyében. A rajt egy évvel ezelőtt is hasonló sikeres volt, akkor a válogatott szünetet a harmadik helyről várta az együttes.

„Örömteli számomra, hogy a tavalyi szezon után idén is jó helyről várhatjuk a folytatást, hasonlóan szeretnénk teljesíteni az alapszakaszban idén is, mint tavaly, ez számunkra a mérce. A jó kezdés elengedhetetlen a sikeres szezonhoz, jó érzés, hogy ezt idén is meg tudtuk valósítani. Az előző évadban 14 mérkőzés után ugyanúgy 11 győzelemmel álltunk, 32 ponttal (az egyik győzelem akkor hosszabbításban esett – a szerk.), idén 33 ponttal az élről mehetünk a nemzetközi szünetre. A felkészülés mindkét esetben teljesen más volt – tavaly alig volt időm rákészülni a csapatra, hiszen csupán két héttel a kezdés előtt tudtam meg, hogy én leszek a vezetőedző. Akkor az edzői stábbal úgy döntöttünk, hogy először a támadó játékrendszeren megyünk végig és fokozatosan térünk ki a védekezésre, ez meg is látszott a játékunkon, sok gólt szereztünk a szezon elején. Idén a CHL és az olimpiai selejtező kettévágta a felkészülést, gyakorlatilag nem is tudtunk felkészülni, hiszen aBajnokok Ligájára már készen kellett állni és teljesíteni. Tudtuk, milyen ellenfelekkel állunk majd szemben, így a védekező játékrendszer elsajátításával kezdtük az augusztust, egyrészt azért mert tudtuk, hogy a CHL rákényszerít bennünket arra, hogy jól védekezzünk, másrészt pedig a tavalyi szezon alapján, ahol tetszett az offenzív játék, tudtuk, hogy a védekezés az alapja mindennek. Most kevés gólt kapunk és pont annyi gólt lövünk, amennyit kell. A célunk most az, hogy kinyújtsuk ezt a jó teljesítményt, ne csak az alapszakaszban legyünk sikeresek, hanem később a playoffban is.”

Ha már Bajnokok Ligája, a CHL-ben már befejezte szereplését a Hydro Fehérvár AV19, Kiss Dávidék nem jutottak a playoffba abba a sorozatban, igaz, ez nem is volt cél, hiszen az európai elitbe jóval magasabban rangsorolt csapatokkal találkozott a Volán. Győzni nem sikerült, azonban fontos tapasztalatokat szerzett a keret, ami az idény későbbi szakaszában jól jöhet még.

„Ugyan nem nyertünk mérkőzéseket, a folytonosság és a fokozatosság ott volt, és ez ugyan a végeredményben nem látszott, de egyre szorosabban tudtuk tartani az eredményt, egyre jobban fel tudtuk venni a versenyt az európai élcsapatokkal szemben. Végül ugyan a speciális játékok és a rutin eldöntötték a találkozókat, de ezek a mérkőzések rengeteget segítettek abban, hogy a bajnokságban már készen álljunk minden helyzetben. Amikor kellett, beszéltünk a kevésbé jó jelenetekről, és megmutattuk az erősségeiket is. Tudtuk, hogy ha a CHL-ben szereplő csapatok ellen jól tudunk megoldani helyzeteket, akkor azt majd a bajnokságban is sikerrel végre tudjuk hajtani. A CHL-nek köszönhető az is, hogy jól tudjuk menedzselni a meccseket, akkor is ha vezetünk, vagy ha szorosan áll az összecsapás” – mondta a Bajnokok Ligája kapcsán Kiss Dávid a fehervárav19.hu-n.

Bár az elmúlt hetekben helyenként több mint egy sornyi játékosa hiányzott a Fehérvárnak, a győzelmi széria nem tört meg, többen előreléptek, elég csak Terbócs István, vagy Mihály Ákos remek formáját megemlíteni. Mellettük a fiatalok is megkapták a lehetőséget, akik éltek is az eséllyel, Ambrus Csongor, Dobos Mihály és Csollák Márkó is ott volt a Volán olaszországi túráján. Utóbbi ráadásul készülhet a válogatott hétre is, hiszen beverekedte magát Majoross Gergely keretébe.

„Több csatárunk van, mint amennyi nevezhetünk egy mérkőzésre. Ez egy egészséges versenyhelyzetet eredményezett, ezen kívül pedig megadjuk a lehetőséget, hogy ha sérültünk van, akkor ne rövid paddal álljunk ki. A sérülések persze megtörténnek, bármelyik játékos kieshet és így azok, akikre eddig más vagy kevesebb szerep hárult, élvezhetik a játéklehetőséget és a bizalmat. Amikor teljes kerettel játszunk, mindenkitől ugyanazt várjuk: magabiztos korongtartást és hogy hozzák helyzetbe a következő sort, a játékrendszer minden egység esetén ugyanaz, a jégidőt a döntéseik és a képességek különböztetik meg. Amikor több sérültünk van, kicsit a pszichológia is színre lép – a játékosok összeállnak, és küzdenek, sokkal többet blokkolunk, jobban védekezünk, tudják, hogy hozni kell a gólokat. Örülök, hogy a fiatal játékosok is ilyen jól szerepelnek, így beleálltak a feladatba és kihozták a maximot a kapott jégidőből. Az én feladatom az, hogy eltaláljam azokat a helyzeteket, amikor jégre küldöm őket. Az, ha csak ülnek a padon, se a csapatnak, sem nekem, sem pedig nekik nem segít, szeretném megnézni, mire is képesek.”